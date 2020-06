« Oh My Fake » : Un agent du FBI arrêté par erreur du fait de sa couleur de peau ? — 20 Minutes - OMF

Manifestations massives pour dénoncer la mort de Georges Floyd, dénonciation des violences policières en France envers les personnes noires. La question du racisme dans la police occupe l'espace public ces dernières semaines. Dans ce contexte, une vidéo virale a particulièrement fait parler: deux policiers blancs qui arrêtent un homme noir et lui passent les menottes avant de le libérer, quelques minutes plus tard. Dans les posts diffusant la vidéo, l’homme est présenté comme un agent du FBI ou parfois comme un membre des border patrols, les patrouilles frontalières.

Force des images

Ces images ont rencontré un large écho sur les réseaux sociaux, alors que l’Amérique a connu une nouvelle journée de manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis, le 25 mai. Même si le contexte et la véritable histoire derrière étaient bien différents de ceux présentés, l'impact de cette vidéo démontre la force des images. On vous laisse découvrir ce dernier épisode d'OMF Oh My Fake, présenté par Clémence.

