Hospitalisé plusieurs jours au centre hospitalier de Carcassonne pour cause de Covid, Gérard Escande (à droite)a offert neuf respirateurs comme celui qui l'a aidé à s'en sortir. — CH Carcassonne

A 66 ans, Gérard Escande sait que la faucheuse n’est pas passée loin de lui. Testé positif au Covid-19 le 21 avril dernier, ce patron d’une entreprise de pompes funèbres de Trèbes est hospitalisé cinq jours plus tard au centre hospitalier de Carcassonne, dans l'Aude. Durant dix jours, une petite machine d’oxygénation va l’aider à respirer, sans avoir recours à l’intubation.

Aujourd’hui, le sexagénaire est à nouveau d’aplomb et a repris le boulot dès sa sortie de l’hôpital le 12 mai dernier. C’est là qu’il est revenu jeudi pour remercier le personnel soignant. Mais il n’est pas arrivé les mains vides. Avec le Lions club Carcassonne-Liberté auquel il appartient, le chef d’entreprise a décidé de faire don de neuf appareils respiratoires qui l’ont aidé lors de son séjour d’un montant de 40.000 euros.

Il passe la commande alors qu’il est en réa

« En faisant des recherches alors que j’étais hospitalisé, j’ai trouvé la société néo-zélandaise qui fabriquait ces machines. Je suis entrée en contact avec la chargée du secteur pour la marque. Elle m’a rappelée un soir à 20 h et m’a demandé où je me trouvais, je lui ai répondu " je suis en réa " », raconte le dynamique sexagénaire.

Cette décision, il l’a prise dans un seul but : « je l’ai fait pour rendre hommage au personnel qui s’est très très bien occupé de moi, ils m’ont sauvé la vie. On dénigre souvent l’hôpital public, moi j’ai vu comment cela se passait de l’intérieur et je voulais quelque chose qui soit dédié au service, ces appareils ils en ont besoin », explique le donateur.

De fait, jusqu’à présent, l’hôpital n’en possédait que deux. « Ce don porte à 11 le nombre d’appareils d’oxygénation à haut débit détenus par l’hôpital augmentant ainsi significativement ses capacités d’assistance respiratoire non invasive. Ce procédé a contribué à diminuer les effets secondaires dus à l’intubation et la durée d’hospitalisation des patients en réanimation, de 4-6 semaines à 10 jours », explique de son côté l’établissement de soins.

« Ça me tenait à cœur, si jamais cet hiver ils ont une seconde vague, ils auront de quoi répondre », conclut Gérard Escande.