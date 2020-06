La rentrée est prévue pour lundi, de la maternelle au collège (illustration). — J.-C. Verhaegen / AFP

Les écoles et les collèges rouvrent lundi pour tous les élèves. Depuis la réouverture des établissements scolaires mi-mai, seulement 1,8 million d’écoliers – sur un total de 6,7 millions – sont retournés à l’école et 600.000 sur 3,3 millions au collège, rarement à temps complet. A deux semaines des vacances scolaires, ce retour à l’école inquiète plusieurs lecteurs.

« Ma fille de 9 ans est gardée par ses grands-parents. Est-elle obligée d’aller à l’école ? » Lecomte

« Le retour au collège sera-t-il toujours sur la base du volontariat ? Je ne souhaite pas remettre ma fille au collège avant septembre » Sophie

« Maman de santé fragile, considérée comme très vulnérable, quelles sont les répercussions si je ne remets pas mon enfant de 12 ans au collège le 22 juin et si je continue l’enseignement à distance comme au 17 mars ? » Lacause

« Avec un problème de santé, même minime, dois-je envoyer mes trois enfants à l’école ? Pour dix jours d’école, doit-on prendre le risque avec le Covid et quels sont les recours si je me prends une amende de 1500 € où que mon autorité parentale est déchue ? » Adrien

Voici les réponses que nous avons trouvées :

Une présence obligatoire. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé dimanche « En Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normale."

Un retour à la normale, même pour deux semaines, qui a été souligné ce jeudi matin par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, sur France Info : « L’instruction est obligatoire. Elle a toujours été obligatoire, même dans la période précédente, soit à distance, soit en venant. On revient à la présence physique obligatoire, dans le cadre habituel, on doit venir à l’école. »

A noter que, si la loi dispose que « l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans », (Article L131-1 du Code de l’éducation), les lycéens ne sont pas concernés par ce retour obligatoire. En revanche, les lycées qui ont pu rouvrir auront le droit d’accueillir un plus grand nombre d’élèves, fait savoir l’Education nationale.

Des sanctions prévues. Que se passe-t-il si un enfant ne vient pas en classe ? « On ne va pas envoyer les policiers dans les familles ? » A cette question posée par France Info, Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a répondu « Ça, c’est sûr », ajoutant : « Notre but, c’est que le plus possible d’élèves reviennent, c’est surtout un but social. »

Pour autant, le retour à la normale signifie bien que les absences des enfants, dès 3 ans, doivent être justifiées par les parents, en particulier si elles durent plus de trois jours. Dès la première absence, l’école prend contact avec la famille. Selon Service Public, après 4 demi-journées d’absence non justifiée dans un mois, un accompagnement est proposé aux parents. Au-delà de 10 demi-journées, le directeur doit informer sa hiérarchie, avant une éventuelle saisine du procureur de la République. L’article 227-17 du Code pénal précise que le fait de compromettre l’éducation de son enfant mineur est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

Un contexte exceptionnel. S’il est possible de produire un certificat médical pour expliquer qu’un enfant n’est pas apte à suivre les cours, qu’en est-il des parents ? Leur état de santé ou leur inquiétude liée à la maladie ne relèvent pas d’une situation « normale ».

Contactée par 20 Minutes, une référente syndicale explique qu’en l’absence de directive précise, chaque école devra en fait gérer la situation au cas par cas. « On attend une directive du ministère, les équipes sont laissées un peu seules sur le terrain. Nous comprenons que des familles sont inquiètes, il faut être dans le dialogue et rassurer. » En clair, les parents auront l’occasion de justifier l’absence de leur enfant auprès du chef d’établissement. Dans la pratique, la situation ne sera pas la même s’il s’agit de quelques cas isolés ou d’un absentéisme massif sur tout le territoire. « Les parents ne risquent absolument rien », a tranché lundi, sur LCI, Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges.

