Dans une classe de Mantes la Jolie, en periode de deconfinement. (Illustration) — ISA HARSIN/SIPA

Le nouveau protocole sanitaire a été publié mercredi soir.

Si en maternelle, il n’y a plus de distance à faire respecter entre élèves, ce n’est pas le cas en primaire.

Les maires de la communauté d’agglomération du Sicoval dénoncent les incohérences entre le nouveau protocole et le discours du président Macron.

« Nous sommes dans le monde réel, il suffit de sortir. Les technocrates sont à déconfiner », tacle Jacques Oberti. Le président du Sicoval, la communauté d’agglomération du sud-est toulousain, a décidé de hausser le ton après les annonces successives de l’exécutif concernant l’école.

« La réouverture, nous la garantissons. Mais à certains endroits, le respect du protocole ne sera pas possible et nous assumons cette responsabilité », prévient ce responsable politique dont la collectivité regroupe 36 communes, périurbaines et plus rurales.

« Le Président a dit dimanche que tous les élèves retourneraient à l’école le 22. Si le protocole est assoupli, les salles de classe ne permettent pas de respecter ce mètre de distance. Il nous faut aussi prévoir le périscolaire et la cantine, et là c’est silence radio », poursuit-il, soutenu par l’ensemble des maires du Sicoval. Même ceux qui avaient pris un arrêté décidant la fermeture jusqu'en septembre, sont à pied d’œuvre pour voir comment accueillir tout le monde lundi.

Fracture entre le week-end et la semaine

A Fourquevaux, un village de 750 habitants, ils ont réussi à faire « rentrer » 20 élèves dans une classe qui en compte 28 habituellement. « Va-t-on les mettre dans une autre classe ? On a tourné le problème dans tous les sens, à ce jour je ne sais pas comment nous allons faire », confirme son maire, Olivier Capelle, dont l’école compte 76 enfants.

Tous dénoncent une inadéquation entre ce qui se passe en milieu scolaire et à l’extérieur. « C’est la cacophonie. Il est complètement ridicule de dire aux enfants qu’ils ont le droit de jouer le week-end au parc avec leurs copains et pas le lundi à l’école. Ces enfants doivent retrouver le chemin d’une école apaisée, sinon nous allons créer une génération d’enfants qui auront peur d’y aller », conclut Christophe Lubac, le maire de Ramonvile-Saint-Agne, qui jouxte Toulouse.