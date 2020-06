Le quartier des Grésilles, à Dijon, où l'on peut voir des traces des violences de la semaine passée. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Cinq membres de la communauté tchétchène ont été interpellés tôt ce jeudi à Dijon et ailleurs en France à la suite de violences survenues récemment dans la capitale bourguignonne.

« Six objectifs » avaient été ciblés à travers la France, tous en régions et dans la communauté tchétchène, selon une source proche de l’enquête qui précise que cinq personnes ont été interpellées. Ces arrestations, menées par le Raid et la BRI, ont notamment été réalisées à Dijon et Besançon.

Quatre nuits de violences

La même source indique qu’il s’agit d’individus soupçonnés d’avoir participé aux expéditions punitives menées au cours du week-end dernier à Dijon, mais leur rôle exact dans ce dossier reste à préciser. Ni le parquet ni la préfecture n’étaient en mesure de confirmer ces informations dans l’immédiat.

Ces arrestations suivent l’ouverture d’une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée, violences volontaires, dégradations aggravées et incitation à la violence, après quatre nuits de violences, de vendredi à lundi soir à Dijon, survenues autour d’une série d’expéditions punitives de Tchétchènes voulant venger l’agression de l’un des leurs. L’enquête a été confiée à la sûreté départementale et la police judiciaire de Dijon.

Des investigations toujours en cours

Par ailleurs, quatre personnes qui avaient participé aux troubles dans le quartier sensible des Grésilles, en réaction aux opérations des Tchétchènes, ont été interpellées lundi soir. Mercredi, trois d’entre elles ont été remises en liberté, selon le parquet. La quatrième, un homme de 32 ans sans antécédents judiciaires, a écopé de 90 jours-amendes à 5 euros et d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans.

Le procureur de la République Eric Mathais avait indiqué mercredi que les investigations se poursuivaient « pour parvenir à identifier les participants » aux violences urbaines qui ont secoué les Grésilles mais aussi Chenôve par la suite, dans la banlieue sud-ouest de Dijon.