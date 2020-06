L'ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, et Donald Trump, à la Maison Blanche le 17 mai 2018. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Avant même sa sortie, il est déjà en tête des ventes sur Amazon. Alors que l’administration Trump tente en urgence de faire bloquer sa parution – prévue le 23 juin – par la justice, les bonnes feuilles du livre de son ex-conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, ont été publiées mercredi dans le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal. Dans The Room Where It Happened, A White House Memoir (La pièce où ça s’est passé), le faucon moustachu dresse un portrait dévastateur d’un président américain qui aurait monnayé la politique étrangère des Etats-Unis pour servir ses intérêts personnels et sa réélection.

Le grand come-back en classe, c’est lundi ! Tous les élèves de maternelle, de primaire et de collège doivent faire leur retour en classe le 22 juin et ce, de manière obligatoire. Mais même si l’épidémie faiblit, ils ne reprendront pas le flambeau comme avant le confinement. Le ministère de l’Education nationale a dévoilé ce mercredi soir le nouveau protocole sanitaire qui devra être respecté dans les établissements. Dès règles assoupies par rapport au précédent protocole publié début mai. 20 Minutes vous explique à quoi ressemblera le quotidien des élèves qui reprendront le chemin de l’école ce lundi.

La finale a lieu dans « le palace le plus étoilé d’Europe ». Stéphane Rotenberg pétille. La dernière manche de la onzième saison de Top Chef - diffusée mercredi sur M6 –, se tient au George-V, établissement à deux pas des Champs-Elysées et au trio de restaurants étoilés (un trois-étoiles et deux une étoile) au Guide Michelin. 20 Minutes, convié au dîner, vous raconte…