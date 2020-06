Un véhicule de CRS à Nantes, le 13 juin 2020. (illustration) — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Mardi 16 juin, la mobilisation nationale du personnel soignant a donné lieu à des rassemblements dans plusieurs villes.

Si des échauffourées ont eu lieu à Paris, à Nîmes, une forme de convergence inédite entre une Compagnie républicaine de sécurité (CRS) et des manifestants aurait eu lieu, à en croire des images très relayées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs témoins présents dans la manifestation confirment à 20 Minutes avoir assisté à ce moment de « communion » auquel avait appelé le principal syndicat de gardiens de la paix.

Deux villes, deux ambiances. Mardi 16 juin, lors de la journée nationale de mobilisation des soignants pour réclamer plus de moyens pour l’hôpital public, alors que le rassemblement organisé à Paris donnait lieu à de vives tensions entre manifestants et forces de l’ordre, l’ambiance était visiblement bien différente à Nîmes (Gard), à en croire une vidéo virale.

Une séquence reprise par de multiples utilisateurs de Twitter ou de Facebook – dont Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police-FO, et plusieurs internautes revendiquant leur soutien aux forces de l’ordre – montre en effet un cordon de forces de l’ordre applaudir chaleureusement les soignants rassemblés face à eux.

Certains viennent même déposer leur blouse devant les casques de CRS déposés au sol, comme pour mieux illustrer cette convergence, alors que la foule continue d’applaudir et finit par chanter « Tous ensemble, tous ensemble ! »

FAKE OFF

La première occurrence de la vidéo que nous avons pu retrouver émane d’un utilisateur de Facebook qui l’a postée mardi vers 17 heures, soit près de quarante minutes avant qu’elle ne soit reprise par de nombreux internautes manifestant leur soutien aux forces de l’ordre. « Faites vous vôtre propre opinion. Nous ne sommes pas tous des vendus des traîtres des racistes. Nous sommes juste des hommes. Nous sommes des pères et mères de famille. Soutien total aux personnels soignants. Fier d être CRS », y affirmait-il en légende – contacté par 20 Minutes, il n’avait pas donné suite à nos sollicitations avant la parution de l’article.

Les lieux visibles sur la vidéo sont bien situés à Nîmes, plus précisément devant la préfecture de la ville, comme on peut le vérifier sur Google Street View. Les membres de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) sont postés devant la rue Raymond Marc, à deux pas de l’avenue Feuchères.

La préfecture de Nîmes sur Google Street View. - capture d'écran/Google Street View

Et les forces de l’ordre mobilisées devant le bâtiment ont effectivement manifesté leur soutien au personnel soignant mardi 16 juin lors de la mobilisation locale, comme le confirme à 20 Minutes Sylvia Da Costa, secrétaire générale adjointe du syndicat CFDT Santé Sociaux du Gard, et responsable syndicale de la section CFDT au CHU Carré mots de Nîmes.

« Un soutien mutuel de deux corps de métiers qui sont là pour sauver des vies »

« Au départ, on ne devait pas marcher jusqu’à la préfecture, mais on a fini par y aller pour donner nos revendications au préfet. La CRS qui était stationnée là a commencé à applaudir et à déposer ses casques, c’était un beau geste, qui nous a donné des frissons, donc on a voulu se joindre à eux pour marquer notre soutien. Face à leurs casques posés, on n’avait pas d’autre option que de mettre au sol nos outils de travail, que sont les blouses et les masques », explique-t-elle.

« On est allés vers eux et on les a applaudis, ça a duré de nombreuses minutes. On leur a dit qu’on était avec eux, qu’on les soutenait. C’était un soutien mutuel de deux corps de métiers qui sont là pour sauver des vies et qui risquent la leur à tout moment, c’était un beau rapprochement, assez inédit, surtout vu le contexte actuel de tensions », conclut Sylvia Da Costa, à propos de ce rassemblement.

Nathalie Argenson, secrétaire du syndicat CGT de l’hôpital du CHU de Nîmes, également présente à ce moment-là, abonde : « Ca s’est passé au moment où on est arrivés devant la préfecture […]. Des copains soignants qui avaient très soif se sont avancés pour aller dans une brasserie. C’est lorsqu’ils sont descendus en tenue dans la brasserie, dans une rue perpendiculaire à la préfecture, que les forces de l’ordre ont mis en marche les [sirènes] et ont commencé à applaudir. »

« Nous, on s’est retrouvés face à des CRS qui ont déposé leurs casques au sol devant le personnel soignant. On a même remarqué un chef qui ne semblait pas d’accord avec ce qu’ils faisaient, je pense qu’ils ont en quelque sorte désobéi à la consigne qu’on leur a donnée, car ils se sont mis en retrait et ont continué à applaudir. On sentait qu’il y avait du respect pour les premiers de cordée […], il s’agissait de deux corps professionnels de fonctionnaires au service des usagers et il y a eu besoin de ce moment de communion dans cette période de crise du Covid », conclut-elle.

La manifestation a réuni environ 2.000 personnes selon La Dépêche du Midi, qui a évoqué la scène dans un article : « Ces derniers [les forces de l’ordre] ont applaudi les soignants qui ont répondu amicalement en retour alors que des blouses et casques ont été posés à terre, histoire de signifier que la contestation sociale est présente dans différents corps de métiers. » Une scène similaire d’applaudissements a en outre été observée à Lille le même jour, comme le rapportait notre journaliste Mickaël Libert.

Contacté par 20 Minutes, le Service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) indique simplement : « C’était spontané, les images se suffisent à elles-mêmes. » Toutefois, le syndicat Unité SGP police-FO avait appelé à une telle action dans un message adressé à ses cadres et transmis à plusieurs journalistes : « Cet après-midi des manifestations des personnels soignants auront lieu dans toute la France. Symboliquement et dans la continuité des soutiens affichés depuis le début de la crise sanitaire, nous vous demandons de relayer, sans délai, l’appel d’Unité SGP police à faire applaudir les manifestants par nos collègues employés sur les dispositifs de [maintien de l’ordre], écrit Yves Lefebvre. Le rapprochement avec la population et notre volonté de faire une autre forme de syndicalisme passent par une telle symbolique ! »