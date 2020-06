Les Thermes marins de Saint-Malo ont partiellement rouvert le 4 juin. La thalasso rouvre le 20 juin après trois mois de fermeture imposée par l'épidémie. — C. Allain / 20 Minutes

Après avoir rouvert son spa et ses hôtels trois étoiles, le groupe des Thermes marins de Saint-Malo va rouvrir sa thalasso et son Grand Hôtel ce week-end.

L’établissement a vu son carnet de réservations se remplir rapidement ces derniers jours.

Des mesures de distanciation sociale ont été prises dans les établissements luxueux, déjà habitués à offrir de l’espace à leurs clients.

« C’est étrange de voir le bâtiment vide comme ça, on dirait un hôtel fantôme. » En arpentant les couloirs sans lumière du Grand Hôtel des Thermes marins de Saint-Malo, Véronique Le Gall mesure l’étrangeté de la situation. Depuis trois mois, la directrice des relations publiques de la plus grande thalasso de France a vu son établissement être déserté. Avec le confinement, tous les hôtels du groupe ont dû fermer et les bassins de balnéothérapie ont vu leur eau se lisser en surface. Depuis le 15 mars, aucun curiste n’a pu mettre les pieds dans l’eau de mer du luxueux complexe. L’épidémie de coronavirus ayant ralenti, la famille Raulic qui tient les rênes a progressivement rouvert ses établissements. Samedi, les 25.000 m² du Grand Hôtel et de sa thalasso seront les derniers enfants du groupe à être « déconfinés ».

« Nous aurions pu rouvrir plus tôt mais nous voulions d’abord remplir le carnet de réservations », justifie Serge Raulic. Depuis qu’il a repris l’affaire en 1981, le patron des lieux n’avait jamais connu un tel épisode. A l’heure de déconfiner son établissement, il avoue avoir eu des craintes de ne pas voir l’activité redémarrer. « Il y a un mois, on n’avait aucune visibilité. Sincèrement, je ne m’attendais pas à une reprise aussi rapide », poursuit Serge Raulic. A trois jours de la réouverture, l’imposant établissement est prêt à connaître un été « quasi normal ». « Nous avons reçu 650 appels en une journée hier. Pendant le confinement, on était plutôt à 40 appels et c’était pour reporter ou annuler des séjours », ajoute la directrice des relations publiques.

« Je peux vous assurer que ça m’a manqué »

Peu touchée par l’épidémie, la Bretagne s’avance comme l’une des destinations phare de l’été français. Après deux mois de confinement et de restrictions, le secteur du bien-être pourrait être le grand gagnant du déconfinement. « Cette période était anxiogène. Beaucoup de gens qui souffraient n’ont pas pu se soigner. Il y a de l’impatience », assure Serge Raulic. « Je viens ici trois fois par semaine. Je peux vous assurer que ça m’a manqué. C’est un plaisir de revenir », concède un homme à la sortie du spa Aquatonic, qui a rouvert il y a quinze jours.

Le patron des thermes marins de Saint-Malo Serge Raulic, ici le 17 juin 2020. - C. Allain / 20 Minutes

Pour accueillir ses clients, la thalasso malouine a bien sûr dû s’adapter aux mesures sanitaires et notamment à la distanciation sociale. Mais dans cet établissement 5 étoiles, l’espace faisait déjà partie du luxe. « Notre thalasso s’étale sur 5.000 m² et nous accueillons au maximum 320 curistes par jour. Nous avons renforcé les procédures de nettoyage, instauré des sens de circulation et des marquages au sol. L’hygiène fait partie de nos fondamentaux, nous ne sommes pas chamboulés », assure le PDG. Habitués à accueillir 25.000 curistes par an, les Thermes marins de Saint-Malo ne feront pas aussi bien en 2020. Mais à écouter leur patron, ils ne devraient pas boire la tasse.