Comment entretenir l’élan né du confinement? C’est la question que nous nous sommes posée en postant les derniers numéros de notre newsletter quodienne « Restez positifs chez vous ». Chaque midi depuis la mi-mars, nous avions pris l’habitude d’envoyer dans vos boîtes mail un lot de bonnes nouvelles venant trancher avec la morosité de la période.

Vous avez adhéré. Les inscriptions par milliers et les mails d’encouragement nous ont aidés, les uns et les autres, à voir le verre à moitié plein. Et de suggestion en recommandation, nous avons rapidement constaté que les initiatives solidaires étaient légion en ces temps difficiles. Que ce soit du côté des start-ups, qui ont donné ses lettres de noblesse au mouvement Tech For Good, des assos, naissantes ou déjà bien installées, qui ont suppléé les pouvoirs publics dans bien des territoires oubliés, ou même de la nature, qui profitait de la quiétude du confinement pour reprendre ses aises.

Une version hebdo

Qu’allions-nous faire de ce shoot quotidien de bonne humeur ? Vos mails nous ont aidés à prendre notre décision. « Restez positifs chez vous » devient « Restez positifs avec nous », une lettre d’information hebdomadaire conçue autour d’une conviction : il n’y a absolument aucune fatalité à ce que le monde d’après soit celui d’avant en pire.

Si vous en doutez, notre sélection d’initiatives solidaires et de bonnes nouvelles dénichées par notre rédaction devrait vous convaincre. Et si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez aller plus loin en nous aidant à dénicher les meilleurs projets par mail à solutions@20minutes.fr ou sur Linkedin.

