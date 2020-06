Le Sénat va se pencher sur les méthodes d’intervention de la police

SECURITE La mission d’information du Sénat compte notamment évaluer les techniques d’interpellation et de recours à la force qui sont enseignées dans les centres de formation

Illustration d'une patrouille de police, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

La commission des lois du Sénat a annoncé ce mardi la création d’une mission d’information sur « les moyens d’action et les méthodes d’intervention » de la police et de la gendarmerie, en pleine controverse sur la technique de la « clé d’étranglement ».

Cette mission d’information du Sénat, dominé par l’opposition de droite, entendra notamment, « au cours des prochaines semaines », outre le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, les directeurs généraux et les inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les représentants syndicaux.

Evaluer les techniques d’interpellation et de recours à la force

Elle se rendra également dans les centres de formation des policiers et gendarmes afin d’évaluer les techniques d’interpellation et de recours à la force qui y sont enseignées, indique la commission des lois dans un communiqué.

La « clé d’étranglement », dont l’abandon annoncé le 8 juin par Christophe Castaner a déclenché la colère des policiers, « continuera d’être mise en œuvre » jusqu’à ce qu’une autre technique d’interpellation soit définie, a indiqué lundi le chef de la police nationale Frédéric Veaux.

Pour le président de la commission des lois Philippe Bas (LR), « il importe que ce débat ne devienne pas l’instrument d’une suspicion généralisée à l’encontre des policiers et des gendarmes ». « On ne peut laisser se répandre l’idée que les forces de police et de gendarmerie useraient, par principe, de moyens de contrainte illégitimes », souligne-t-il.

Une proposition de loi pour « généraliser l’emploi de caméras individuelles dans la police »

Un représentant de chaque groupe politique du Sénat est appelé à participer à la mission d’information, dont les deux rapporteures sont Catherine Di Folco (LR) et Maryse Carrère (RDSE à majorité radicale).

A l’Assemblée, le chef de file de l’UDI Jean-Christophe Lagarde a annoncé déposer une proposition de loi pour « généraliser l’emploi de caméras individuelles dans la police ». Faute de « niche parlementaire », il ne peut pas soutenir le texte dans l’hémicycle, mais veut faire vivre le débat.

« C’est une solution évidente qu’on a sous le nez, un moyen simple et efficace », alors que le gouvernement « patauge depuis des jours et des jours », estime le député de Seine-Saint-Denis.

« Ça a un double avantage. Le premier, c’est de faire en sorte que les policiers puissent prouver les atteintes dont ils sont en permanence l’objet : les injures, menaces, refus d’obtempérer, bousculades. Le deuxième avantage, c’est une garantie pour le citoyen, de nature à rétablir la confiance », a ajouté l’ancien maire de Drancy, où la police municipale a été équipée de ce type de dispositif.