Des gendarmes dans le quartier des Grésilles à Dijon, le 15 juin 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des scènes de guérilla urbaine. Dijon a été de nouveau la proie de tensions lundi soir, les forces de l’ordre ayant dû disperser un attroupement d’hommes cagoulés et armés voulant défendre leur quartier après trois expéditions punitives menées par plusieurs dizaines de Tchétchènes au cours du week-end. Alors que des gendarmes mobiles et des forces du Raid ont été envoyés en renfort et ont permis de ramener le calme vers 22h, le secrétaire d’Etat Laurent Nunez a annoncé qu’il se rendrait en Bourgogne mardi. L’origine des incidents semble être l’agression, le 10 juin, d’un jeune Tchétchène par « un membre de la communauté maghrébine », avant indiqué le procureur de Dijon, Eric Mathais, dimanche.

« Finis les applaudissements, place aux rassemblements » : après trois mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers vont battre le pavé mardi un peu partout en France pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l’hôpital, en plein « Ségur de la santé ». De Paris à Montpellier en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d’action nationale, organisée à l’appel d’une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, Sud, Collectif Inter-Hôpitaux…). Objectif : mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d’obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ehpad, salués comme des « héros en blouse blanche » par le chef de l’État au début de l’épidémie.

La situation épidémique à Pékin est « extrêmement grave », a averti mardi un porte-parole de la mairie, alors que plus d’une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise par un soudain regain de contagion. Pékin est engagé dans « une course contre la montre » contre le nouveau coronavirus​, a déclaré devant la presse ce porte-parole, Xu Hejian. La capitale doit « toujours avoir une longueur d’avance sur l’épidémie et prendre les mesures les plus strictes, décisives et déterminées », a-t-il dit. La métropole géante de 21 millions d’habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90.000 personnes. Alors que ce regain épidémique suscite la crainte d’une « deuxième vague », l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lundi suivre « de très près » la situation à Pékin et évoqué l’envoi possible d’experts supplémentaires dans les prochains jours. Pékin a fait état mardi matin de 27 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, portant à 106 le total des cas enregistrés depuis cinq jours.