La e-boutique de la Croix-Rouge est ouverte depuis vendredi dernier. — ERIC PIERMONT / AFP

L’antenne bordelaise de la Croix-Rouge a lancé sa boutique en ligne en partenariat avec le Label Emmaüs.

L’objectif est de continuer à répondre aux besoins et de maintenir un lien social alors que la boutique éphémère de la promenade Sainte-Catherine est désormais fermée.

L’association espère maintenant en ouvrir une pérenne à la rentrée cours Alsace-et-Lorraine dans le centre-ville de Bordeaux.

Tout seul c’est bien, ensemble c’est mieux ! Et encore plus quand il s’agit de solidarité. C’est dans cette philosophie que l’antenne bordelaise de la Croix-Rouge vient d’ouvrir une boutique en ligne en partenariat avec la plateforme Label Emmaüs afin de poursuivre sa mission auprès des plus démunis. « Le bail de notre boutique éphémère installée dans la promenade Sainte-Catherine depuis quelques mois a pris fin, il fallait donc trouver une solution pendant cette crise et surtout en attendant de trouver un nouveau local », explique l’un des responsables de l’association humanitaire créée en 1864.

Label Emmaüs existe, elle, depuis 2016. C’est une plateforme de vente en ligne qui a d’ailleurs connu ses dernières semaines un pic d’activité avec le confinement. La Croix-Rouge a donc saisi la balle au bond « pour répondre aux besoins grandissants, maintenir la flamme qui nous anime et le lien avec nos clients et donateurs » dans cette période compliquée. Elle y vend depuis quelques jours des vêtements issus de dons.

Une toute nouvelle boutique à la rentrée

Chaussures, T-shirts, pantalons, jupes, robes… Il y a de tout et rien à plus de 12 euros. Pour récupérer ses achats, il est possible de se les faire envoyer ou de venir les chercher au 16 cours Le Rouzic à Bordeaux, le mardi et le jeudi de 14h à 17h. Comme une boutique classique, la plateforme « s’engage à vous rembourser tout objet qui ne vous satisferait pas dans un délai de 14 jours à compter de la réception ou du retrait de votre commande. » Pour ce qui est des dons, il faut désormais s’adresse par mail à la boutique solidaire par e-mail : boutique.bordeaux@croix-rouge.fr.

Bordeaux : La Croix Rouge va aménager un camion douches pour répondre aux besoins des plus précaires https://t.co/i2aX9QA4NN via @20minutesBord pic.twitter.com/qumnrwXqeo — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) November 25, 2019

Le dispositif pourrait en tout cas durer quelques semaines. Le temps pour l’antenne bordelaise de la Croix-Rouge de retrouver un local, cette fois-ci pérenne. Elle y travaille en ce moment. Selon un bénévole, « c’est en bonne voie, on devrait pouvoir rouvrir à la rentrée en haut du cours Alsace-et-Lorraine, il faut encore qu’on récupère les clés et qu’on réaménage les lieux et ça n’avance pas très vite avec la situation sanitaire en ce moment. » Dans ce nouvel espace, des ateliers gratuits seront proposés par des bénévoles ou par des associations partenaires. Dans cette période, tout le monde doit s’adapter comme il peut et encore peut-être un peu plus des associations comme la Croix-Rouge indispensable à la société.