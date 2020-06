Il y a de nouveau des vagues dans les bassins de la piscine Georges Tissot de Bordeaux. Plutôt des vaguelettes pour le moment. Crise sanitaire oblige, il n’y a pas encore vraiment foule dans l’eau. Mais peu importe : « Ça fait plaisir de se mettre à l’eau même si au niveau musculaire, c’est compliqué. Ça pique un peu ! », s’amuse Thomas avec son copain Valentin. Les deux jeunes hommes enchaînent les longueurs pour la première fois depuis trois mois et « c’est que du bonheur ! »

Ce lundi, comme beaucoup de Bordelais, ils ont enfin retrouvé leur piscine. Une piscine totalement réaménagée en raison de l’épidémie de Covid-19. Si le masque n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé dès la porte d’entrée. Les nageurs doivent ensuite suivre tout un parcours fléché dans les couloirs, les vestiaires et les douches avant enfin de piquer une tête. Mais là aussi, rien n’est comme avant. Patrick Maisonniaud et ses équipes ont dû réorganiser le grand bassin :

« C’est très simple, nous avons six lignes d’eau. Ces six lignes d’eau sont découpées en deux zones donc les nageurs font l’aller dans une ligne et le retour dans l’autre ligne. »