FAKE OFF Sur Twitter, selon les opinions des internautes, de nombreux clichés de la place de la République ont circulé, pris sous différents angles et à différentes heures de la journée de samedi

Place de la République, à Paris, le samedi 13 juin 2020. — ISA HARSIN/SIPA

A l’appel du Comité Adama Traoré, un rassemblement a eu lieu ce samedi sur la place de la République, à Paris, pour dénoncer le racisme et les violences policières en France.

Des photos ont circulé massivement sur Twitter et donné lieu à des débats entre les internautes, certaines voulant montrer que peu de monde y participait, d’autres voulant prouver le contraire.

Or, ces clichés de la place de la République ont été réalisés à des heures différentes de la journée et selon divers angles de prise de vue.

Un outil en ligne permet d'estimer facilement le nombre de personnes pouvant se réunir dans un même lieu.

Un nouveau rassemblement contre les violences policières était organisé à Paris samedi à l’appel du Comité Adama Traoré, du nom du jeune homme noir mort en juillet 2016 après son interpellation par des gendarmes en région parisienne. Sur ordre du préfet de police, la manifestation n’a pas pu circuler et s’est donc transformée en grand rassemblement statique sur la place de la République. Des photos ont largement circulé sur les réseaux pour montrer le lieu sous des angles différents. Avec des points de vue sur le succès de cet événement tout aussi différents.

Ainsi, un twitto signale un « énorme bide pour la manif pro-#AdamaTraoré ! A peine quelques centaines de personnes ! + de caméras TV que de manifestants ! »

Photo de la place de la République à Paris samedi. - Capture d'écran Twitter

Les internautes ont ironisé après la publication de ce cliché : « Il pleut sur Paris ou bien ? », « Quelle idée aussi d’organiser une manifestation un samedi ! », « Et quand tu regardes les chaînes infos, tu as l’impression qu’ils sont des milliers ».

A l’inverse, certains ont voulu prouver que les manifestants étaient extrêmement nombreux. L’un d’eux comptabilise même plus de 140.700 personnes à partir de la surface de la place de la République :

Un autre cliché de la place de la République samedi. - Capture d'écran Twitter

Sur Twitter, les publications n’ont pas réussi à mettre tout le monde d’accord et le débat s’est installé sur les angles de vue des clichés, leur heure, et le manque d’objectivité de leurs auteurs. Exemples : « On voit très bien à la fin de la vidéo que la place n’est pas remplie ! Cessez de mentir. Il y avait entre 15.000 et 25.000 [personnes] mais pas plus », « Sont plus nombreux a cette heure », « Ah c’est sûr ! Quand tu prends une photo à 10 h du matin… Fallait retourner sur ton balcon à 14 h ! », « Change la prise de vue de cette photo…. »

FAKE OFF

Les chiffres donnés par la Préfecture de police de Paris estiment que ce sont plus de 15.000 personnes qui se sont rassemblées ce samedi sur la place de la République. Le départ de la manifestation était prévu à 14 h 30. Le Figaro, qui a suivi en temps réel l’événement, indiquait ainsi sur son site à 13 h 39 : « Des dizaines de personnes sont déjà présentes place de la République. » Même chose du côté de nos confrères du Parisien, avec une photo prise sur les lieux à 13 h 50, et indiquant qu’« une heure avant le début du défilé, les manifestants se regroupaient déjà place de la République. Entre 400 et 500 personnes étaient déjà sur place. »

La photo présente dans le premier tweet, qui prétend dénoncer une manifestation éparse, a bien été prise le jour de la manifestation puisqu’on reconnaît les deux camions rouge et jaune présents ce jour-là. Elle a été publiée à 14 h 20. Moins d’une heure plus tard, les manifestants étaient toutefois en rangs serrés sur la place, comme le montre en direct BFMTV à 15 h 13, par exemple :

Le reportage de BFMTV place de la République à Paris, le samedi 13 juin. - Capture d'écran

Une autre vidéo, qui a largement circulé sur Twitter, confirme la présence massive de manifestants sur la place. Prise à 15 h 15, elle a été publiée sur le compte d’Eiichi Chijiiwa, qui confirme à 20 Minutes en être l’auteur :

Un simple outil pour calculer le nombre de personnes dans un lieu

Concernant le deuxième tweet estimant le nombre total de manifestants sur la place, on peut se référer à un outil créé par Anthony Catel, qui permet de faire une estimation à partir d’une surface : « Je l’ai mis en place il y a trois ans lors de la manifestation au Trocadéro, quand François Fillon avait annoncé 300.000 personnes pour assister à son discours », explique le développeur à 20 Minutes, se défendant de tout but politique. « C’est pour que les gens puissent faire le calcul eux-mêmes. C’est souvent la donnée la plus difficile à estimer. »

Et pour la place de la République, l’outil estime à 115.500 personnes le nombre maximum de personnes pouvant s’y tenir à raison de quatre personnes par mètre carré et non 140.708 comme l’affirme l’auteur du tweet, et en englobant largement la place pour une surface totale de 28.892 m2. La présence de quatre personnes par mètre carré « semble un peu surestimée », pointe Anthony Catel. En effet, ce chiffre représente un métro au bord de l'asphixie.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.