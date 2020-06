Certains avaient déjà repris le chemin de l'école au mois de mai — Philippe Dannic/SIPA

Hourra ! L’annonce d’Emmanuel Macron de la réouverture « pour tous » des écoles et collèges à partir du 22 juin a dû arracher un sourire à plus d’un. Durant tout le confinement dû au coronavirus, nous avons reçu de nombreux témoignages de parents et d’enfants qui témoignaient de la difficulté de faire l’école à la maison, ou plus simplement du manque ressenti par les plus jeunes de ne pas pouvoir voir leurs camarades.

Cette fois, c’est sûr, dans une semaine il faudra reprendre le chemin de l’école. D’autant plus que le président a bien précisé que la présence y était « obligatoire », et que le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a confirmé l’allégement des règles sanitaires. Certes, ce ne sera que pour deux semaines, mais l’intérêt psychologique est bien présent.

Justement, vous avez été ravis de cette annonce ? Comme parent, vous le vivez comme un soulagement ? Et vos enfants ont été enchantés par la nouvelle ? Votre témoignage nous intéresse ! Racontez-nous comment votre famille a vécu cette annonce en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.