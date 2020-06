Le président de la République, Emmanuel Macron — Franck CRUSIAUX-POOL/SIPA

TADAM, c’est le grand retour de nos cinq infos dans le rétro ! On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu (ce ne fut pas de tout repos…). Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Macron parle à 20 heures

Emmanuel Macron réfléchit au monde d'après - Romain GAILLARD-POOL/SIPA

L’allocution est attendue : le président de la République va s’adresser au pays ce soir (à suivre en direct sur notre site bien sûr). Pour dire quoi ? C’est la grande question. Sans doute dresser un premier bilan de la crise sanitaire, quelques jours avant une nouvelle phase du déconfinement, prévue le 22 juin, vous explique 20 Minutes dans cet article. Certains, comme le député Aurélien Taché, plaident pour la jeunesse, demandant l’extension du RSA et du paiement des stages dès le premier jour ( le détail ici). Du côté du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux attend la levée complète du confinement, parce que « plus vite on déconfinera, plus vite on sauvera l’emploi » assure-t-il.

L’info en plus : Emmanuel Macron va se rendre en Angleterre pour célébrer l’appel du 18-Juin. Il devrait échapper à la quatorzaine mise en place par les Britanniques pour tous les ressortissants français…

2. Plusieurs milliers de personnes rassemblées contre le racisme et les violences policières à Paris

Des milliers de manifestants étaient présents ce samedi place de la République pour dénoncer le racisme et les violences policières. - Thibault Camus

Une nouvelle journée de rassemblement dans la capitale et plusieurs grandes agglomérations contre le racisme et les violences policières se déroulait ce samedi à l’appel du comité Adama Traoré. « Notre génération ne veut plus subir, c’est à nous de changer les choses ! », affirmaient les manifestants, qui étaient environ 20.000 à Paris. Notre journaliste était présente dans le cortège, pour recueillir les témoignages de ces jeunes : son reportage est à lire ici.

L’info en plus : Samedi soir vers minuit, plusieurs dizaines de policiers se sont rassemblées sous l’Arc de Triomphe à Paris pour manifester leur mécontentement. « Nous attendions du ministre un geste de soutien et on a l’impression qu’il lâche les forces de l’ordre », expliquaient-ils.

3. PSA sommé de réembaucher ses intérimaires

L'usine PSA d'Hordain en mars 2016 - ISA HARSIN/SIPA

Appeler des salariés polonais ou espagnols, actuellement en manque de travail, pour aider leurs collègues de l’usine d’Hordain dans le Nord de la France, qui croulent sous les commandes de véhicules utilitaires, c'était le plan de PSA. Mais le constructeur français a dû rétropédaler ce week-end face aux pressions du gouvernement. Plus d’ouvriers européens, mais le retour des intérimaires qui avaient été mis sur la touche lors du confinement. « Dans la situation actuelle, les entreprises doivent tout faire pour protéger l’emploi en France », a estimé le gouvernement.

L’info en plus : Un projet d’usine de masques sur le point de sortir de terre en Bretagne. L’homme d’affaires libano-suisse Abdallah Chatila a signé une promesse de vente pour racheter l’ancien site de Chaffoteaux à Ploufragan.

4. Abi remporte The Voice

Abi et Pascal Obispo lors de la finale de «The Voice» 2020 - Lionel Guericolas / ITV / Bureau233

C’est Abi, de la team de Pascal Obispo, qui a été sacré samedi soir sur TF1 par les téléspectateurs. Le chanteur a remporté la saison 9 du télécrochet : il va un contrat chez Universal Music et enregistrer un album. La soirée a fait un véritable carton d’audience selon un communiqué de TF1 ce dimanche. Elle a réuni 3,9 millions de téléspectateurs. « Le public m’a prouvé que je méritais ma place », se réjouit le gagnant qui s'est longuement confié à 20 Minutes à l'issue de son sacre.

L’info en plus : Après quelques jours à faire sa pub, Jean-Marie Bigard annonce qu'il ne se présentera finalement pas à la présidentielle.

5. Le foot est reparti en Espagne et en Italie

La Juventus qui passe contre le Milan et retrouvera en finale de la coupe d’Italie Naples, qui s’est débarrassé de l’Inter, côté italien. Le mano a mano entre le Barça, vainqueur facile de Majorque (4-0), et le Real, qui joue ce soir contre Eibar, côté espagnol. Deux des plus grandes places fortes européennes du ballon rond ont repris à leur tour ce week-end, après l’Allemagne et avant l’Angleterre. Et déjà de premières polémiques : ça avait manqué à beaucoup de monde on dirait.

L’info en plus : Le championnat a aussi repris au pays du rugby, le Nouvelle-Zélande. Mais là, il y avait du public dans les tribunes, et ça change tout.

Bonus : la vidéo du jour, des quartiers de Pekin reconfinés à cause de nouveaux cas de Covid-19