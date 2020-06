OMF Oh my fake : Pourquoi l'appli StopCovid nous fait si peur — 20 Minutes - OMF

Stop StopCovid ! Installation en douce, logiciel espion, manips en tous genres. L’appli de traçage StopCovid, conçue pour freiner la propagation du Covid-19 est accusée des pires sournoiseries.

Evidemment la réalité est nettement plus nuancée même si la question des données personnelles est très sensible. Mais pourquoi est-ce qu’on se méfie autant ? Et particulièrement en ce moment ? Clémence va vous expliquer tous les ressorts du biais de confirmation dans ce dernier épisode d'OMF Oh My Fake.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c'est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s'agit pas de répondre à la question « C'est vrai ou c'est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

En cette période, OMF se consacre tout particulièrement à l'épidémie de coronavirus et aux fake news qui circulent à ce sujet.

