Neuf départements sont en vigilance orange pluie-inondation. — M.Libert / 20 Minutes

En Bretagne, il doit tomber en 24 heures l’équivalent d’un mois de pluie. Neuf départements sont placés en vigilance orange​ ce vendredi par Météo France en raison d’un épisode pluvieux persistant sur le pays, et particulièrement intense.

Le Finistère et les Côtes d’Armor sont concernés, on a ainsi relevé en moyenne 25 à 50 mm, plus localement jusqu’à 61 mm à Camaret et 72 mm à Ploudalmézeau lors des dernières 24 heures.

Pluies intenses sur les Cévennes

De la pluie et des orages sont aussi prévus sur le Massif Central, notamment sur les Cévennes où depuis le début de l’épisode 100 à 200 mm du côté Gard et ponctuellement de la Lozère ponctuellement ont été enregistrés selon Météo France. Le Cantal, la Haute-Loire, l’Aveyron, la Lozère et le Gard sont en vigilance orange pluies inondations.

Au cours de la journée, des cumuls pouvant aller localement sur le relief des Cévennes jusqu’à 250 à 350 mm ponctuellement sont attendus. L’aspect orageux se renforcera en cours de journée avant de s’estomper en soirée. Des risques de crues sont à prévoir selon Vigicrues dans ce secteur.

A ces pluies s’ajoutent par endroits des rafales de vent importantes pouvant atteindre les 90 à 110 km/h, ce qui pourrait avoir un impact sur la végétation très en feuilles en ce moment.

Des pluies s’échapperont sur le nord de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et la Franche-Comté : d’abord faibles, elles prendront un fort caractère orageux en fin de journée, avec un risque de rafales et de grêle.