Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’inquiétude monte en Afrique et l’Organisation mondiale de Santé (OMS) tire la sonnette d’alarme. La vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de Covid-19 a doublé montre en effet l’accélération de la propagation du nouveau coronavirus sur le continent. Selon un décompte fait sur la base de sources officielles, la barre des 200.000 contaminations en Afrique a ainsi été franchie mardi. « Il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100.000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200.000 », a souligné le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Si la jeunesse de la population est un rempart contre une hécatombe, la vigilance reste toutefois plus que jamais de mise.

Dans un climat particulièrement tendu aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd, la police d’Oklahoma City a rendu publique, mercredi, la vidéo de l’interpellation de Derrick Scott, en mai 2019, qui était décédé à son arrivée à l’hôpital. Après la diffusion des images, la famille de la victime a réclamé l’ouverture d’une enquête, alors que la police avait estimé l’an dernier que les agents n’étaient pas en faute. Le débat sur les violences policières et les nombreux décès par asphyxie d’Afro-Américains lors de leur interpellation reste donc ouvert à quelques mois de la présidentielle.

Même s’il faudra probablement attendre fin 2020 pour l’avoir entre les mains, Sony commence déjà à nous faire envie. Le constructeur japonais a dévoilé jeudi le design de la Playstation 5… mais pas son prix ni sa date de lancement. 20 Minutes vous présente cette nouvelle console au design très clivant, qui sera disponible avec et sans lecteur disque.