COVID-19 Face à l’évolution de l’épidémie sur le territoire, le préfet de Guyane a pris mercredi un décret durcissant les conditions de rassemblement et de circulation de la population

Rodolphe Alexandre, le 30 avril 2020 à Cayenne en Guyane. — jody amiet / AFP

Le président de la Collectivité territoriale de Guyane a demandé ce jeudi au Premier ministre le report du second tour des municipales. Dans son courrier, il alerte sur la « généralisation de l’épidémie » de coronavirus sur le territoire.

« On constate aujourd’hui une dissémination des cas en tout point du territoire, y compris sur des communes qui jusqu’alors n’avaient jamais été touchées », écrit Rodolphe Alexandre, jugeant que « nous nous trouvons désormais dans l’incapacité de prévoir comment l’épidémie évoluera ». « Je vous demande d’envisager dès à présent l’annulation » du second tour des municipales, « et par voie de conséquence de l’élection dans son ensemble en Guyane », poursuit-il, estimant « incohérent voire déraisonnable d’appeler les personnes concernées à se déplacer en masse pour aller voter, alors que nous n’avons de cesse dans le même temps de multiplier les appels à la population à limiter ses déplacements ».

Une élection qui risque d’être « faussée »

Il se dit « parfaitement conscient que le maintien en poste encore plusieurs mois de maires fragilisés par des résultats au premier tour parfois défavorables est quelque chose de très problématique », mais « l’inconfort d’une telle situation ne saurait en aucun cas justifier que l’on fasse prendre des risques pour leur santé à nos concitoyens », ajoute-t-il. Le président de la collectivité souligne en outre que le résultat de l’élection risque d’être « faussé, tant par l’incapacité des candidats à faire campagne dans de bonnes conditions (…) que par la probabilité d’un fort taux d’abstention ».

Le préfet de Guyane a pris mercredi un décret durcissant les conditions de rassemblement et de circulation de la population, prévoyant même un reconfinement pour les 16 communes (sur 22) touchées par le virus, du samedi 21 h au lundi 5 h. Pendant cette période, seuls les déplacements brefs dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile sont autorisés, « liés à l’activité physique individuelle des personnes, à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, ou aux besoins des animaux de compagnies ». La Guyane compte jeudi 917 cas déclarés, dont 35 hospitalisations et 7 personnes en réanimation.