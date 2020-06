FAKE OFF Les images de l'arrestation brutale d'un jeune garçon noir par la police, aux Etats-Unis, indignent des internautes. Elles sont authentiques mais remontent à 2019

Un extrait de la vidéo virale qui ressurgit un an après les faits. — capture d'écran/Facebook

Traîné sur plusieurs mètres, alors qu'il tente de résister aux adultes qui l'entourent, un garçon de 12 ans est finalement amené à proximité d'une voiture de police.

Allongé au sol, sur le ventre, il est alors recouvert d'un masque par un policier.

Cette séquence virale suscite la colère sur les réseaux sociaux : elle a bien été filmée aux Etats-Unis, comme l'indique sa légende, mais elle remonte au printemps 2019 et pas aux événements postérieurs à la mort de George Floyd.

La scène dure moins de cinq minutes, mais elle suscite l’indignation de nombreux internautes, choqués des moyens déployés par plusieurs policiers pour interpeller un jeune garçon noir.

Traîné sur plusieurs mètres par un agent de sécurité qui le maintient au niveau du cou, tandis que le vidéaste filmant la scène s’insurge de ce traitement, l’enfant, qui tente de résister tant bien que mal, est finalement allongé sur le ventre. Il reste ainsi maintenu par terre quelques secondes avant qu’un policier arrivé en renfort lui mette une sorte de sac transparent sur la tête.

« Arrestation d’un mineur par la police américaine à Sacramento. […] Ils ont mis un sachet sur la tête du gamin. Pour l’étouffer ? Bonne arrivée aux États-Unis », affirme ainsi un post Facebook partageant cette vidéo, quand un autre avance : « Une vidéo de l’arrestation d’un mineur a fait surface mardi après que des membres de Black Lives Matter Sacramento et Harris l’aient publiée sur les médias sociaux. »

Si cette interpellation a bien été filmée à Sacramento (Californie), elle date d’il y a un an et n’a donc rien à voir avec le récent regain de mobilisation (et de visibilité) du mouvement Black Lives matter, dans la foulée de la mort de George Floyd à Minneapolis (Minnesota).

FAKE OFF

La vidéo originale était en effet devenue virale sur les réseaux sociaux en mai 2019, un mois après l’interpellation du garçon de 12 ans près d’un carnaval, à Sacramento, le 28 avril. Elle comptabilise aujourd’hui plus de deux millions de vues.

Selon les déclarations de la police rapportées par ABC News, des agents en patrouille dans le secteur avaient prêté main-forte à un agent de sécurité qui tentait de l’arrêter pour vente à la sauvette. Les forces de l’ordre avaient en outre justifié l’utilisation d’un masque pour se protéger des crachats répétés de l’adolescent.

La légende associée à l’une des vidéos reprend quasiment mot pour mot une phrase tirée de l’article d’ABC News : « Une vidéo de l’arrestation du 28 avril est apparue mardi après avoir été partagée par des membres de Black Lives matter Sacramento et par Harris [l’avocat du jeune garçon] ».

Près d’un an plus tard, alors que des poursuites sont en cours contre la police locale, la mère du jeune garçon niait les faits qui lui étaient reprochés et confiait à ABC 10 que sa famille était « toujours traumatisée » : « Rien ne pourra effacer ce souvenir. »