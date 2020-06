Des manifestants lors du rassemblement en hommage à George Floyd, le 9 juin 2020 à Paris. — AO/20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le « en même temps » existe aussi en matière d’état d’urgence sanitaire. Ce régime juridique d’exception, adopté le 23 mars dernier en pleine épidémie de coronavirus, donne le droit au gouvernement d’interdire des déplacements, rassemblements, et de faire fermer certains établissements. Il sera levé le 10 juillet, a annoncé l’exécutif ce mercredi, mais certaines interdictions perdureront, notamment celle de manifester. Cette annonce suscite l’inquiétude d’une partie de l’opposition, des syndicats et d’associations, qui demanderont ce jeudi au Conseil d’Etat de trancher sur l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes.

Les autorités de l’Etat de Washington ont annoncé mercredi une nouvelle enquête sur la mort d’un homme noir lors de son arrestation par la police en mars alors qu’il se plaignait d’être asphyxié, comme George Floyd à Minneapolis le mois dernier. Le gouverneur de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, Jay Inslee, s’est dit « convaincu » que l’enquête sur le décès de Manuel Ellis ne pouvait être laissée à la charge du shérif et du procureur du comté de Pierce en raison d’un « conflit d’intérêts ». Cette décision du gouverneur démocrate survient après la diffusion d’une vidéo prise par la caméra de surveillance d’un particulier qui montre Manuel Ellis menotté, suppliant les policiers lors de son interpellation, le 3 mars. Une passante a aussi partiellement enregistré la scène à l’aide de son téléphone.

L’interminable plateau. Alors que la pandémie de coronavirus reflue en Europe et en Chine, et qu’elle progresse dans de nouvelles régions (Amérique latine, Inde, Russie, Moyen-Orient), les Etats-Unis semblent bloqués depuis plus de deux mois autour de 20.000 nouveaux cas et 1.000 décès quotidiens. Et si l’épidémie recule nettement à New York et dans le Nord-Est, 21 Etats enregistrent une hausse du nombre de nouveaux cas depuis la fin mai, selon les données de l’université John Hopkins.