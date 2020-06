Des saisonniers récoltent des fraises, en avril 2020 (illustration). — Kota Kawqasaki/AP/SIPA

310 personnes, réparties sur quatre villes du Gard, ont été testées. 17 d’entre elles sont positives au coronavirus. Soit un taux de 5,48 %, alors qu’il s’élève à 0,5 % dans l’ensemble de la population dans la région depuis une semaine.

« Les mesures d’aide à l’isolement et de recherches des cas contacts ont été mises en œuvre en lien avec les exploitants concernés », précise la préfecture.

Les résultats des tests virologiques menés sur une seconde vague de travailleurs saisonniers, dans le Gard, ont révélé huit nouveaux cas positifs au Covid-19. Ajoutés aux neuf cas précédents, ce sont au total 17 personnes qui ont été déclarées positives au Covid-19, sur un total de 310 prélèvements, soit un taux de positivité de 5,48 %.

Les saisonniers sont le plus souvent des travailleurs détachés de diverses nationalités, via des sociétés espagnoles. Le foyer de contamination s’était déclaré dans les départements voisins des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. L’ARS de la région Paca a alerté son voisin d’Occitanie qui a lancé cette campagne de dépistage le 2 juin, dans 11 exploitations situées sur les communes de Beauvoisin, Bellegarde, Saint-Gilles et Vauvert. « Les mesures d’aide à l’isolement et de recherches des cas contacts ont été mises en œuvre en lien avec les exploitants concernés », précise la préfecture du Gard.

5,48 % de cas positifs dans ces exploitations, 0,5 % dans le reste de la population

A titre de comparaison, le nombre hebdomadaire de tests menés en Occitanie dans l’ensemble de la population s’élève actuellement à 20.000, avec un taux de positivité de 0,5 %. 167 personnes sont toujours hospitalisées dans la région pour le coronavirus (soit 19 de moins depuis le précédent bulletin d’information diffusé par l’ARS le 5 juin), dont 19 en réanimation.

Deux personnes sont décédées du Covid-19 en établissement de santé entre le 5 et le 9 juin, portant à 697 le nombre officiel de décès dus au virus dans la région (les chiffres sont arrêtés au 28 mai dans les Ehpad). Sur les treize départements d’Occitanie, le Gard est celui qui compte le plus de personnes actuellement hospitalisées (55).