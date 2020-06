Fresque en hommage à George Floyd à Houston, le 7 juin 2020. — David J. Phillip/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« Il n’a pas juste changé l’Amérique, il a changé le monde. » Lors des funérailles de George Floyd, à Houston, ce mardi, l’élu Al Green et d’autres ont dit leur espoir que l’enfant du pays, qui a agonisé pendant 8 minutes et 46 secondes sous le genou d’un policier, à Minneapolis, fin mai, ne soit pas « mort en vain ». Alors que les manifestations se poursuivent dans le monde entier, Joe Biden a insisté dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie : « L’heure de la justice raciale a sonné. »

Souvent, Donald Trump tweete de bon matin en regardant la télévision. Et mardi, le président américain a provoqué un tollé en relayant une théorie du complot présentant le septuagénaire gravement blessé après avoir été poussé par la police de Buffalo comme un possible militant antifa ayant exagéré sa chute. Une spéculation sans preuve qui passe mal alors que Martin Gugino, 75 ans, que ses proches présentent comme un militant catholique pacifiste qui dénonçait la brutalité policière après la mort de George Floyd, se trouve toujours à l’hôpital dans un état grave.

Une nouvelle prolongation n’est, à ce stade, pas sur la table. Le gouvernement souhaite mettre fin au 10 juillet à l’état d’urgence sanitaire mis en place fin mars pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, a indiqué mardi soir Matignon en insistant sur « l’évolution à ce stade positive de la situation sanitaire ». « Pour autant, cette sortie de l’état d’urgence sanitaire doit être organisée rigoureusement et progressivement », et le gouvernement présentera donc mercredi au Conseil des ministres un projet de loi qui permettra, pendant quatre mois, de réglementer au besoin l’accès aux transports, de limiter ou d’interdire certains rassemblements et de fermer à nouveau certains établissements accueillant du public.