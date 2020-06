Manifestation de militants de Générations identitaires. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Réunis au sein du Collectif Défense et égalité, des avocats du barreau de Lyon ont adressé un courrier aux officiels et lancé une pétition.

Ils leur demandent de faire cesser les « milices » des identitaires.

Les membres de génération identitaires ont annoncé qu’ils envisageaient régulièrement des patrouilles, appelées « opérations de sécurisation de la ville ».

« Non aux milices, à Lyon comme ailleurs ». Plusieurs avocats du barreau de Lyon, composant le Collectif Défense et Égalité, ont lancé une pétition pour dénoncer les « opérations de sécurisation de la ville et de ses transports » menées quelques jours plus tôt par les militants de Génération Identitaire. Ils ont également adressé un courrier au préfet du Rhône et au maire de Lyon Gérard Collomb. Une « mise en demeure citoyenne » pour les forcer à « agir » en prenant les mesures adéquates afin de faire cesser ces interventions. « Il en est de leur responsabilité », estiment à l’unisson ces hommes et femme de loi.

Le 28 mai, des militants, vêtus du même débardeur bleu, ont arpenté les rues de la ville et les rames de métro pour mener, selon leurs propres termes, « une tournée de sécurisation », annonçant à demi-mot qu’ils allaient se substituer aux forces de l’ordre ou agents de sécurité. Le mot d’ordre a été lancé : « protéger le peuple » et « ne plus reculer » face « à la racaille ». En réalité, l’opération de communication s’est résumée à une distribution de tracts et à l’affichage de pancartes provocantes. Ce qui n’a d’ailleurs déclenché aucune réaction des autorités.

📢 Tournée de sécurisation des transports en commun et du centre-ville lyonnais du 28 mai 2020.



🛡 Face à la racaille, on ne recule plus !#COVID19 #Lyon pic.twitter.com/DyhEFKaLwB — Génération ID Lyon (@GIdLyon) May 30, 2020

« Ils ne peuvent pas disposer de la ville comme ils le veulent »

Les identitaires ont promis de renouveler l’opération de façon régulière. Et le collectif défense et égalité s’en inquiète. « On sait qui ils sont. On connaît l’idéologie de fond. Personne n’est dupe. On ne peut pas dire que les idées prônées poussent à l’apaisement et leur présence massive relève de la provocation, rebondit Zerrin. Ce type d’actions, venant d’une milice privée autoproclamée, constitue un danger pour les citoyens et la démocratie ».

« Ils pensent qu’ils ont le droit d’intervenir en toute légitimité mais non la loi ne les y autorise pas. Ces groupements n’ont pas à s’attribuer les missions et prérogatives d’intérêt général relevant de professions, de missions et de fonctions réglementées. Ils ne peuvent encore moins disposer de la ville comme ils le veulent », soulève-t-elle encore.

Une alerte avant de durcir le ton ?

En attendant, le collectif souhaite alerter « gentiment » sur les dangers et les risques de troubles à l’ordre public qu’engendraient de nouvelles patrouilles. Mais il n’exclut pas de durcir le ton. « Nous nous réservons la possibilité de mettre en demeure le préfet et le maire de Lyon et de saisir le tribunal administratif, s’ils ne réagissent pas, indique Zerrin Bataray. Nous n’excluons pas non plus de porter plainte également contre Génération identitaire. Ce groupement ou ses membres ont été à plusieurs reprises condamnés pénalement du fait de leurs agissements de même nature ».

Le 29 août, trois membres de Génération identitaire ont écopé de 6 mois de prison ferme pour avoir mené une action anti-migrants à la frontière franco-italienne. Contactée par 20 Minutes, la préfecture du Rhône n’a pas souhaité faire de commentaire et la ville de Lyon n’a pas apporté de réponse.