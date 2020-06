Illustration d'un centre d'appel. — Valinco / SIPA

Le centre d’appel a notamment eu pour clients Engie, Canal+ ou Orange. Euro CRM a fermé brutalement, début juin, à Chauny, dans l’Aisne, et va licencier ses 137 salariés, a-t-on appris, lundi.

« C’est catastrophique et cela s’est fait extrêmement vite, manu militari ! », déplore Alexandra Miroslav, représentante CFDT pour le secteur communication-conseil en Picardie.

« L’entreprise battait de l’aile »

Si les salariés « savaient que l’entreprise battait de l’aile », ils n’ont été officiellement informés que lors d’une réunion le 28 mai. « Le lendemain, ils venaient chercher leurs effets personnels, le 2 juin, l’entreprise déposait son dossier au tribunal de commerce et le 5, le site était placé en liquidation judiciaire », raconte-t-elle.

« Ce sont essentiellement des femmes, dont un tiers sont seules avec des enfants et quelques-unes reconnues travailleuses handicapées », rapporte le député LREM de la circonscription, Marc Delatte, qui, conscient de la « détresse » de ces familles « peu mobiles », essaie de trouver des solutions avec le Pôle emploi local.

« Ils ne payaient plus les loyers depuis un an »

Ce site, ouvert en 2005, était déjà « fragilisé » avant la crise du coronavirus. Selon la région, qui souligne que « c’est un secteur très concurrentiel », « ce n’est pas du tout lié » à la pandémie.

Première réunion du comité de suivi d’#EuroCRM à #Chauny : mettons nos moyens en commun pour trouver des solutions de reclassement pour les salariés ! pic.twitter.com/dHhiaOdBsz — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 8, 2020

« Ils ne payaient plus les loyers depuis un an, a assuré Bernard Bronchain, président de l’intercommunalité, bailleur des locaux. On peut, sans jeter l’anathème, se dire que c’est comme par hasard juste après l’ouverture du centre à Madagascar ».

Est-ce une délocalisation qui ne dit pas son nom, avec des contrats gérés à Chauny désormais traités à l’étranger ? Trop tôt pour le dire, selon les élus qui attendent les conclusions de l’audit et du mandataire judiciaire.

« Plus de 1.800 collaborateurs »

« Il n’y a pas d’autres centres d’appels dans la région, à part un à Vervins et un à Soissons. Pour retrouver du travail dans ce secteur, ça va être un peu compliqué », s’inquiète Bernard Bronchain.

« Spécialisé dans la gestion de la relation client à distance », le groupe Euro CRM revendique sur son site internet « plus de 1.800 collaborateurs » dans plusieurs centres en France (Chauny, Lisieux, Villers-Cotterêts et Pointe-à-Pitre), trois à l’Ile Maurice et un à Madagascar.

Le site avait pour clients Gazprom ou encore Total direct énergie, selon une salariée citée par L'Aisne nouvelle. La direction d’Euro CRM n’a pas répondu aux sollicitations.