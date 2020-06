Des saisonniers en train de faire la cueillette de fraises (illustration) — Rust Fritz/action press/SIPA

Plus de 1.200 personnes ont déjà été testées. L’agence régionale de santé​ (ARS) Paca a annoncé lundi lancer une nouvelle campagne de dépistage du coronavirus auprès des travailleurs saisonniers des Bouches-du-Rhône.

Une première campagne lancée début juin a fait apparaître 80 cas positifs au Covid-19 sur 1.264 personnes dépistées. Cette nouvelle campagne lancée en partenariat avec la préfecture des Bouches-du-Rhône permettra « de tester les personnes qui ne l’auraient pas été la semaine dernière et aussi pour assurer le dépistage à J + 7 des personnes concernées », explique l’ARS par communiqué.

Une réunion qui s’est tenue samedi a permis l’instauration d’une procédure rapide de remontée d’informations entre les maires et l’ARS, la mise en place par la préfecture d’un dispositif financier et logistique d’appui à l’isolement et le détail des modalités opérationnelles de mise à l’isolement des personnes testées positives.