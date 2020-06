FAKE OFF Une vidéo d’un peu plus d’une minute montrant des policiers à cheval face à des manifestants, à Lille, est devenue virale sur les réseaux sociaux

Les sabots d'un cheval de la police new-yorkaise, en 2018. (illustration) — Richard Drew/AP/SIPA

Un policier à cheval a-t-il tenté de faire tomber un manifestant à pied lors d’une manifestation contre les violences policières et le racisme à Lille, samedi 6 juin ?

C’est ce qu’affirme la légende d’une vidéo virale, où l’on voit des policiers faire face à des manifestants depuis leur monture.

20 Minutes revient sur le déroulé des évènements.

Posté au milieu d’une rue, un cheval monté par un policier s’approche soudainement d’un homme à proximité, qui semble repoussé contre le mur voisin par l’animal au moment où celui-ci s’agite nerveusement.

Tandis que la foule amassée des deux côtés du carrefour pousse des cris de protestation, le membre de cette unité équestre rejoint brièvement ses deux collègues à cheval, à quelques pas, puis, après une charge de policiers à pied, retraverse la rue dans l’autre sens, bousculant au passage un manifestant qui marchait juste devant l’animal. La projection de gaz lacrymogène au carrefour achève de disperser la foule réunie à cet endroit, alors que l’unité équestre s’éloigne également de la fumée ambiante.

« Un policier à cheval tente de faire tomber des manifestants à Lille, puis la police charge et gaze des manifestants mais aussi les pauvres bêtes… », s’insurge la légende de cette vidéo comptabilisant plus de 114.000 vues depuis sa mise en ligne sur une page Facebook de « gilets jaunes » ce week-end.

FAKE OFF

La scène a bien été filmée à Lille, samedi 6 juin, lors d’une manifestation – la troisième de la semaine – contre le racisme et les violences policières. Plus précisément au croisement des rues du Maire André et Jean Sans Peur, à proximité de la préfecture, comme on peut le vérifier sur Google Street View.

Le croisement où a été filmée la séquence virale de la manifestation du 6 juin 2020, à Lille. - Google Street View

Contactée par 20 Minutes, la page « Lille insurgée », à l’origine de la vidéo, précise l’avoir filmée peu avant 17 heures : « Nous avancions rue du Maire André, quand la police montée est intervenue au moment où le cortège arrivait à l’angle de la rue Jean Sans Peur. La tension était palpable, les chevaux impressionnaient [les manifestants] mais étaient aussi impressionnés par la foule et les renforts sont arrivés rapidement en gazant, la foule a été scindée en trois groupes. »

« La brigade équestre bloquait la rue »

Le journaliste indépendant Quentin Bral, qui couvrait la manifestation et était présent à quelques mètres de la scène, abonde : « La brigade équestre bloquait la rue en plein milieu en attendant l’arrivée des CRS, elle ne voulait pas laisser passer les manifestants alors qu’ils avaient été orientés dans ces rues lilloises par les forces de l’ordre et qu’ils se trouvaient un peu pris en entonnoir. Il n’y avait pas tant de tensions que ça, les manifestants étaient plutôt calmes. »

On voit bien (à partir de 0’29 ci-dessous), sur une vidéo plus longue, mise en ligne aujourd’hui sur la page « Lille insurgée », que l’unité équestre s’était en effet positionnée au milieu de la rue, face aux manifestants en approche, en attendant l’arrivée de plusieurs membres des forces de l’ordre.

« On ne peut pas préjuger de ce qui se passait dans la tête des policiers mais sur les images que j’ai filmées, il y avait clairement une envie de repousser les manifestants, les chevaux étaient certes excités mais le comportement des policiers jouait, il y avait une envie d’aller au plus proche des manifestants », poursuit le journaliste indépendant.

Un rôle « dissuasif »

Joint par 20 Minutes, le service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) indique que « la brigade équestre était postée près de la préfecture et a été prise à partie », tout en rappelant que son rôle, dans le cadre du maintien de l’ordre, « est de dissuader les manifestants » : « Elle n’a pas donné de charge, ça ne fait pas partie de sa doctrine, mais elle est en revanche capable d’interpeller des gens sans descendre de cheval ».

Sur la fiche métier consacrée aux unités équestres sur son site de recrutement, la police nationale indique en outre que ces unités peuvent servir pour « lutter contre la délinquance, par des rondes, patrouilles et par des opérations ponctuelles dans les endroits inaccessibles aux véhicules » et « participer aux services d’ordre à l’occasion de manifestations de toute nature ».

La présence d’une brigade équestre à Paris, lors d’une manifestation de « gilets jaunes », en décembre 2018, avait déjà suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Notamment des associations de défense animale qui s’inquiétaient pour le bien-être des animaux. En réaction, la préfecture de police avait indiqué : « Après une journée de repos dans des espaces verts, les 12 chevaux engagés ont repris leur service et sont en parfaite santé ».