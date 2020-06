Photo d'illustration de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, en septembre 2019. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Un millier de marquages au sol déployés, 200 bandes « stop assise » installées sur les sièges, 46 points de distribution de gel hydroalcoolique, 300 protections plexiglas dans les terminaux, 5.000 kits de protection offerts aux passagers non équipés… L’aéroport Lyon Saint-Exupéry a multiplié les mesures liées à la pandémie de Covid-19 pour accompagner la reprise de ses vols commerciaux ce lundi.

Si 27 destinations sont d’ores et déjà programmées avec une reprise entre le 8 juin et le 4 juillet depuis Lyon, quatre d’entre elles sont d’ores et déjà opérationnelles dès ce lundi. Il s’agit de Bordeaux, Nantes et Toulouse (via Air France) mais aussi d’Amsterdam (Pays-Bas) avec KLM. Neuf compagnies aériennes vont donc proposer à nouveau des vols d’ici un mois, à savoir Transavia France, Volotea, Lufthansa, EasyJet, Wizz Air, Air Corsica, et Chalair Aviation, en plus d’Air France et KLM.

Des vols vers le Portugal, l’Allemagne et la Roumanie d’ici fin juin

Dans les huit destinations européennes bientôt rouvertes, on peut noter la présence du Portugal, avec Faro, Lisbonne et Porto (dès le 15 juin avec Transavia). Francfort et Munich (Allemagne) seront aussi au programme le 15 juin avec Lufthansa, juste avant Bucarest et Cluj (Roumanie), respectivement le 19 et le 20 juin (Wizz Air). D’autres destinations depuis Saint-Exupéry devraient être annoncées très ici.

Chaque passager doit désormais présenter à la compagnie aérienne, avant d’embarquer, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19, et porter obligatoirement un masque (à partir de 11 ans) dans l’aéroport comme dans l’avion.