Les Simpson ont-ils encore frappé ? La sitcom américaine, diffusée depuis plus de trente ans, est en effet connue pour avoir parfois « prédit » certains événements bien avant qu’ils ne se produisent – comme l'élection de Donald Trump, 16 ans avant qu’elle n’ait lieu, à une époque où un tel scénario relevait de la simple blague.

Et à en croire deux visuels partagés sur les réseaux sociaux, la série aurait cette fois anticipé de manière très précise le funeste destin de George Floyd, un Américain noir dont la mort, le 25 mai, après une violente interpellation policière à Minneapolis (Minnesota), a engendré une série de manifestations contre le racisme aux Etats-Unis puis dans le reste du monde.

Ces deux images, prétendument tirées d’un épisode intitulé « Le jour où la violence s’est éteinte » diffusé le 17 mars 1996, montrent tour à tour George Floyd maintenu au sol par Clancy Wiggum, le chef de la police de Springfield, puis Floyd sous la forme d’un ange, tandis qu’on aperçoit, en arrière-plan, Lisa Simpson en train de brandir une pancarte « Justice for George ».

Si le style des dessins semble tout droit sorti d’un épisode des Simpson – et qu’un épisode a bien été diffusé sous ce titre le 17 mars 1996 –, il s’agit en réalité d’un hommage réalisé par l’artiste italien Yuri Pomo. Habituellement spécialisé dans la création d'images transposant des célébrités dans l’univers visuel de la série, Yuri Pomo a tenu à rendre hommage à George Floyd par le biais de ces illustrations mises en ligne quelques jours après sa mort.

On les retrouve ainsi sur ses comptes Instagram et Twitter.

How would you feel, if while sat on your couch with your son or daughter, this suddenly happend while watching the Simpsons? As cruel as it has been. How would you feel?! #BLACK_LIVES_MATTERS #BlackLiveMatters #GeorgeFloyd #GeorgeFloydWasMurdered #GeorgeFlyod #BlackLivesMatters pic.twitter.com/fU6QU09hAS