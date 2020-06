Illustration d'une quarantaine dans un hôpital dû au coronavirus. — HOLLANDSE HOOGTE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas en France, où a été recensé dimanche le bilan quotidien en hôpital (13 morts) le plus faible depuis la mi-mars, avant l’instauration du confinement inédit de la population pendant deux mois. Sur ce choix fait de conseiller le confinement, « fondamentalement, on n’avait pas le choix », a assuré dimanche Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique chargé d’éclairer le gouvernement. Et d’évoquer la situation virale alors non contrôlée et les tests pour diagnostiquer la maladie en quantité insuffisante. « C’était la moins mauvaise des décisions », a-t-il souligné sur BFMTV, à propos de cette mesure appliquée en France entre le 17 mars et le 11 mai.

La police de Minneapolis va être « démantelée », ont déclaré dimanche les conseillers municipaux de cette ville américaine où est décédé George Floyd, ce qui a déclenché des manifestations dans le pays et dans le monde contre le racisme dans les forces de l’ordre. « Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population », a déclaré la présidente du Conseil municipal, Lisa Bender, sur CNN.

La dernière phase de la délicate opération de démontage de l’échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris, déformé par la chaleur de l’incendie, commencera lundi, a annoncé ce dimanche l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale. « La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris était en restauration lors de l’incendie du 15 avril 2019. L’échafaudage installé pour cette opération a résisté à l’effondrement de la flèche mais il a été déformé par la chaleur de l’incendie ». Cet échafaudage, constitué de 40.000 pièces, de 200 tonnes « dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut », a dans un premier temps été « consolidé puis ceinturé de poutres métalliques sur trois niveaux afin de le stabiliser et d’empêcher tout risque d’écroulement », rappelle l’établissement public dans un communiqué.