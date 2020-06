Des mégots. (Illustration) — DURAND FLORENCE/SIPA

1 – Les tweets polémiques de J.K. Rowling

Ce dimanche sur Twitter, les hashtags les plus utilisés tournaient autour de la Fête des mères et de J.K. Rowling. Pourquoi l’autrice d’Harry Potter animait le réseau social ? Pour des tweets transphobes, selon certains. On vous explique comment est née la polémique.

2 – Une surcharge de 33 tonnes

Un accident bénin révèle une infraction hors norme. Percuté par un véhicule léger, un poids lourd s’est retrouvé contrôlé par les gendarmes. Et ils ont vite compris pourquoi le camion roulait anormalement lentement, il avait une surcharge record de 33 tonnes.

3 – Un mégot réchauffe un cold case

Fumer tue, on connaissait le slogan. Ça peut aussi confondre un meurtrier. L’analyse ADN a permis à l’arrestation d’un suspect dans l’enquête sur le meurtre d’une femme de 55 ans. Son ADN a été retrouvé sur un mégot. Récit de ce cold case vieux de 19 ans.

