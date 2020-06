Auditorium de Lyon — D. Duchon - Doris / ONL

Pendant le confinement, ils ont à plusieurs reprises fait des concerts via les réseaux sociaux. Cette semaine, ils vont remettre cela, mais en direct, auprès des plus fragilisées par la crise sanitaire liée au coronavirus. Faute de pouvoir reprendre une activité normale, les musiciens de l'Orchestre national de Lyon ont décidé de se rendre dans des Ehpad et des hôpitaux de la région lyonnaise pour offrir des concerts aux résidents de ces établissements, a indiqué l’Auditorium.

🎉Que le spectacle [re]commence ! Plus de 150 concerts à découvrir sur notre nouveau site https://t.co/nBmdw731BA : concerts symphoniques, récitals, ciné-concerts, en famille, jazz, musiques actuelles et du monde, mais aussi ateliers, afterworks...@villedelyon @MinistereCC #Lyon pic.twitter.com/n8Ee9WDjKZ — Auditorium-Orchestre national Lyon (@Auditorium_ONL) May 26, 2020

Bach, Vivaldi, Mozart, Verdi, Bizet et bien d’autres compositeurs seront à l’honneur des concerts en plein air prévus par les musiciens dans les cours et jardins des hôpitaux et centres pour personnes âgées. Ils se rendront notamment dans plusieurs Ehpad des 7e et 4e arrondissements de Lyon mais également à l’hôpital du Vinatier à Bron. Un programme qui pourrait être enrichi de nouvelles dates en fonction de la demande des établissements concernés.