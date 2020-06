De Lacanau, il est possible de rejoindre le Bassin d'Arcachon à vélo, sur la légendaire Vélodyssée. — UGO AMEZ/SIPA

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, 20 Minutes a choisi cinq randos à pied ou en vélo à découvrir autour de Bordeaux

Les moins motivés, les plus sportifs ou les plus petits peuvent partir, en une journée, à la découverte des vignobles, du patrimoine historique ou architectural et, bien entendu, des plages du littoral.

Après presque deux mois de confinement il est temps de se dégourdir les jambes. Alors que le gouvernement a annoncé que les vacances devraient se dérouler essentiellement en France, 20 Minutes a concocté une liste de randonnées et de balades à vélo à faire près de Bordeaux, à la journée. Larges plages, mystères de l’estuaire de la Gironde, vignobles et coteaux sont à découvrir du Médoc au Bassin d’Arcachon.

La Boucle de la Réole, près de 28 kilomètres en bord de Garonne

Pouvoir faire une boucle de 27,6 km de marche, c’est rare, autour de Bordeaux. Et le circuit de La Réole est parfait pour passer une journée loin de la ville qui devrait, dès juillet, se remplir de ses touristes. Ici pas de plages océanes, les randonneurs partent des abords de la Garonne (gare de La Réole à trente-cinq minutes de Bordeaux) pour longer le canal, ses ponts et ses écluses, sur plusieurs kilomètres. Si l’autrice de ces lignes se souvient bien, s’enchaînent plusieurs chouettes petits villages cachés dans les vignes tels que Hure, comme autant d’occasions de découvrir les produits régionaux. Selon le site Helloways, la balade se boucle en sept heures. Comptez une bonne heure de plus avec le pique-nique, les haltes gourmandes et l’arrivée avec le coucher de soleil sur la Garonne.

La piste Roger-Lapébie, l’étape façon Tour de France

On remercie notre confrère, amateur de vélo, qui nous a fait découvrir ce parcours de quatre heures (pour les plus rapides) qui sillonne les coteaux de la rive droite de la Métropole. « La piste est agréable, un peu étroite mais longe une ancienne voie de chemin de fer et nous fait traverser de beaux villages avant de rejoindre Sauveterre-de-Guyenne », nous promet-il. Pas faux. La sortie est familiale même s’il faut se serrer pour laisser passer les cyclistes les plus équipés. On est quand même sur la piste Roger-Lapébie, vainqueur du Tour de France 1937. Au départ de Bordeaux (directement à droite après le pont de Pierre), il faut compter cinq à six kilomètres avant de rejoindre Latresne et commencer la piste cyclable. Il faudra ensuite grimper un peu pour atteindre Cénac et… faire une première pause au fameux Bistrot de la Pimpine.

A Sadirac, la gare a été transformée en Maison de l’environnement. Plus loin, il faudra s’arrêter découvrir Créon, bastide médiévale fondée en 1316, ou l’abbaye de la Sauve-Majeure, les carrières de Frontenac ou la commanderie hospitalière de Sallebruneau. Bref, un trajet au patrimoine culturel et naturel dense, façon tour de France. Une fois Sauveterre atteint (au km 57), le retour s’opère par la même route des coteaux.

La balade du Bourgailh, entre nature et architecture

Au programme de cette balade de 15,4 km de la forêt, des sentiers goudronnés, des aménagements pour pique-niquer et un super observatoire pour observer la faune et la flore des alentours. Mais aussi, au cœur de l'écosite du Bourgailh, l’un des désormais incontournables refuges périurbains de la Métropole. Là, Yvan Detraz, de Bruit du frigo, a imaginé le Tron creux, un abri en forme de tronc d’arbre, en acier et bois, comme oublié là après une coupe d’arbres géants. Les refuges ne sont pas encore ouverts, Covid-19 oblige, mais selon le site internet les réservations (gratuites) pour les nuitées devraient rouvrir d’ici la fin du mois de juin.

Pratique, la boucle commence à l’arrêt Camponac-Médiathèque (tram B). Les vacanciers et les Bordelais adeptes du sans voiture sont servis. Cette randonnée est plus familiale, les enfants trouveront de quoi grimper aux arbres et nourrir leur imaginaire. Et avant de profiter du plein air et du calme du « magnifique espace naturel de Bourgailh », dixit le site Helloways, vous pourrez découvrir la Cité Frugès Le Corbusier, à Pessac. Quatre heures de marche, entre nature et architecture.

Le tour de l’estuaire de la Gironde, le vélo gourmand

Moulis, Margaux, Pauillac, etc. Nous ne sommes pas loin de Bordeaux, au cœur des vignes sur la célèbre route des vins du Médoc. Impossible de proposer cinq sorties, sans faire une halte entre châteaux et vignobles. Ce tour de l'estuaire de la Gironde part de la Citadelle de Blaye, à moins de 60 km au nord de Bordeaux. Il suffit de traverser l’estuaire en bac (les horaires sont ici) et d’atteindre Le Verdon et la côte océane. Le retour se fait par la même piste cyclable, mais les plus motivés pourront traverser à nouveau l'estuaire en bateau et pousser jusqu’à Royan (Charente-Maritime). Ils reviendront par la « route verte » qui longe le littoral de Haute-Saintonge, puis de Haute-Gironde, ses falaises dorées, ses carrelets et ses parcelles de Cognac et de Pineau.

Ce périple alterne pistes cyclables et petites routes aux reliefs parfois assez costauds. Les haltes sont bienvenues pour piquer une tête à Talmont, déguster des huîtres, profiter du Côte de Blaye ou découvrir la lamproie ou les habitations troglodytes de Meschers-sur-Gironde. Ce tour de l’Estuaire peut se découper en tronçons de 30 à 40 km par jour. Alors pourquoi ne pas partir une semaine, avec le sac à dos ?

La Vélodyssée, célèbre mais incontournable

L’itinéraire européen EV1, aussi appelé la Vélodyssée, longe la côte Atlantique sur plus de 1.200 km. Les parcours sont variés, les étapes plus que nombreuses. La plus courue est peut-être celle partant de Sainte-Nazaire pour rejoindre Bordeaux. Snob, 20 Minutes vous propose de partir de Lacanau pour rejoindre le Bassin d’Arcachon.

Pause casse croûte dans la forêt avec le gazouillis des oiseaux, le bruit de l’océan, le soleil ☀️🌼🚴‍♂️En direction du Cap Ferret, on est bien sur la #velodyssée Bonne journée 💋 pic.twitter.com/Isu9ykgRSP — Le petit Nicolas (@nikodespacito) February 19, 2020

Le long d’un parcours de 80 km, essentiellement sur piste cyclable ombragée avec l’odeur des pins pour compagnon de voyage, vous allez découvrir la Dune du Pila, la zone ornithologique du Teich, la Ville d’Hiver d’Arcachon ou la forêt des Landes de Gascogne. Les plus entraînés peuvent continuer jusqu’à Biarritz, les autres rentrer en train sur Bordeaux.