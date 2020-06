Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. C’est dit ! « La discrimination policière existe en France »

En miroir aux émeutes aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, de nombreuses manifestations ont eu lieu en France contre le racisme et les violences policières. Sebastian Roché, directeur de recherche au CNRS, rappelle que la police française, comme aux Etats-Unis, cible davantage les minorités. Mais que, contrairement aux Etats-Unis, aucune autorité ne reconnaît la réalité du problème.

2. Play et replay : Star des réseaux, pour le meilleur et pour le pire

C’est justement en rendant hommage à George Floyd que Kim Glow a encore fait parler d’elle. Vous ne voyez pas du tout de qui il s’agit ? Dans les téléréalités ou les réseaux sociaux, elle fait pourtant tout ce qu'elle peut pour attirer l’attention.

3. La positive attitude : Le virus de l’amour

Confinés, masqués, distancés. Dit comme cela, il y a semble-t-il plus de chances de tomber malades qu’amoureux. Mais depuis le déconfinement, c’est liberté retrouvée et lien à nouer. A Bordeaux, les quais de Garonne sont devenus un haut lieu de la drague. En pente douce et « sans pression ».

4. L’article surprise

On ne vous en dira pas plus (sinon ce ne serait pas une surprise) mais sachez qu’après la lecture de cet article, vous ne regarderez plus le gazon de la même façon.

5. Dans vos oreilles : Cabane connectée

On a dit pas d’écran pour les enfants ! Oui, mais qui dit numérique ne veut pas forcément dire écran comme vous l’explique ce dernier numéro de Sixième Science. Où l’on découvre une mystérieuse cabane à histoires connectée…

6. LE sujet de conversation : Et si on sang passait ?

Le saviez-vous ? Les règles sous pilule sont de fausses règles qui n’ont aucune utilité médicale. Pourquoi alors ne pas les supprimer ? Notre enquête menée en partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) révèle que les menstruations sont étroitement liées à l’idée de féminité, que les femmes sont mal informées et parfois mal accompagnées par leur gynécologue.

7. Oh My Fake : Pourquoi moins on en sait, plus on la ramène ?

Kim Glow (oui, encore elle), produit de la téléréalité et spécialiste du duck face, pense avoir tout compris au Covid-19 et a largement diffusé sa théorie disons… discutable. Le fait de se croire plus expert que les experts, c’est l’effet Dunning-Krüger et Clémence vous explique cette semaine dans Oh My Fake pourquoi c'est assez répandu​.

8. Merci, vous aussi

Un mot doux d'un internaute sur notre page Facebook - Capture d'écran Facebook/20minutes

Ah c’est ça qu’il faut faire ? On va arrêter de passer des coups de fil, de recouper les infos et de faire des reportages alors. Ça nous fera gagner du temps. Allez, bisous quand même.