Manifestation contre les violences policières à Atlanta, le 3 juin 2020. — MohammadJavad Jahangir/REX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

D’« homicide involontaire » à « meurtre ». Selon la sénatrice locale Amy Klobuchar, la mort de George Floyd à Minneapolis a été requalifiée ainsi par la justice américaine, qui a inculpé, les quatre policiers impliqués dans l’interpellation funeste de cet homme afro-américain. L’agent Derek Chauvin, renvoyé de la police comme ses trois collègues et écroué fin mai, encourt donc une peine maximale de 40 années de réclusion pour ce chef d’accusation, selon l’acte d’inculpation déposé au tribunal. La famille de la victime, décédée le 25 mai, s’est félicitée de l’aggravation de ces poursuites, dans un communiqué transmis par son avocat, Ben Crump. « C’est un pas important sur la voie de la justice », a-t-elle commenté, neuf jours après la bavure enregistrée sur une vidéo qui a choqué la société américaine et jusqu’au-delà des frontières du pays.

« Expression of concern ». Ou « expression de préoccupation » en français. C’est avec cet avertissement formel, employé par les revues scientifiques pour signifier qu’une étude pose potentiellement problème, que The Lancet a décidé mardi soir d'« alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à (son) attention » au sujet de l’étude sur l’hydroxychloroquine et le Covid-19 publiée dans ses pages le 22 mai. Une étude selon laquelle l’hydroxychloroquine n’a pas fait la preuve de son efficacité sur les malades du Covid-19 hospitalisés et serait même néfaste, induisant un risque élevé de mortalité.

L’enquête continue dans la disparition de Maddie au Portugal en 2007. La police allemande a annoncé ce mercredi enquêter sur un nouveau suspect dans la disparition de Madeleine McCann, 3 ans. « Le ministère public de Brunswick enquête​ sur un citoyen allemand de 43 ans soupçonné de meurtre », a déclaré la police fédérale dans un communiqué. Un appel à témoins a également été lancé. Madeleine McCann a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, où elle séjournait en vacances avec sa famille.