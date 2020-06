P. C.

On aurait presque l'impression d'être en vacances. — Quentin Bommart, Donatien Cornette, Louise Leroyer, Manon Lacroix, Christine Sampere

La liberté. Si ce sentiment doit être accompagné de prudence, vos photos nous ont permis de dépasser la limite des 100 km, bien avant que celle-ci ne soit officiellement levée. Le confinement paraît déjà loin. Pourtant, il y a quelques semaines, vous n’auriez pas pu prendre ces merveilleux clichés et nous, nous n’aurions pas pu en profiter.

Nous serions alors passés à côté de forêts, de montagnes, de champs et de tout un tas d’autres paysages pourtant charmants. Et ça aurait été dommage. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos photos​ et nous vous en avons préparé une sélection. Si vous souhaitez nous envoyer d’autres photos, ce sera avec plaisir. Pour cela il vous suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer » ci dessous.