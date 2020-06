Le CHU de Rennes est en première ligne pour accueillir les malades du coronavirus de Bretagne. — C. Allain / 20 Minutes

L’épidémie de coronavirus ne semble pas connaître de « seconde vague » en Bretagne. Trois semaines après le déconfinement, les données fournies par l’agence régionale de santé sont rassurantes. En 24 heures, seul un nouveau cas confirmé de Covid-19 a été enregistré ce mardi à 16 h. Un chiffre très bas qui s’explique aussi par le lundi de Pentecôte, jour férié où peu de dépistages ont été pratiqués.

Depuis le 28 février, 2.884 cas de coronavirus ont été enregistrés après dépistage par diagnostic biologique en Bretagne, ce qui fait de la région l'une des moins touchées par le virus en France. Conséquence, le nombre de personnes hospitalisées continue de baisser. On comptait ainsi seize personnes en réanimation et 176 hospitalisées. Plus de 1.100 retours à domicile ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie.

La région n’a pas été complètement épargnée non plus puisque 252 décès sont à déplorer en milieu hospitalier, auxquels il faut ajouter 69 décès en Ehpad.