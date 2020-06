Un montage partagé plus de 160.000 fois, alors qu’il est faux. C’est l’étrange trajectoire d’un tweet, qui accuse la chaîne américaine MSNBC d’avoir diffusé des images du film World War Z pour tromper le public sur l’ampleur des manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays après la mort de George Floyd le 25 mars.

L’auteur anonyme du tweetmet côte à côte deux images : une prétendue capture d’écran de la chaîne de télévision avec une vue aérienne de Philadelphie, et une capture d’écran de la bande-annonce du film de zombies World War Z. Les deux images sont identiques.

FAKE OFF

L’image est bien extraite de la bande-annonce du film (à 1' 40 ici), mais elle n’a pas été diffusée par la chaîne américaine. Il s’agit d’un montage, réalisé par Bad Scooter, le pseudonyme d’un utilisateur de Twitter.

Well that escalated quickly. YES, that MSNBC clip was from World War Z, I even marked the video above the MSNBC logo "NOT REAL."



I dramatically underestimated Twitter, many pointed it out, some claimed it was "real"-that was stupid of me.



I apologize #Philly #WorldWarZ pic.twitter.com/8O52I5iEmn