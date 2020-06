Un rodéo urbain à moto. Illustration. — Hadj / Sipa

Un homme, qui circulait sur un buggy, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Herblain.

Une nouvelle arrestation alors que la police semble hausser le ton au sujet des rodéos urbains.

Le phénomène n'est pas nouveau dans la région mais semble s’être intensifié avec les beaux jours et la période de déconfinement. En une semaine, plusieurs interventions de police liées à des rodéos urbains ont eu lieu dans l’agglomération nantaise. La dernière en date s’est déroulée dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, à Saint-Herblain.

« De nombreux véhicules de type buggy et quad circulant à grande vitesse et dépassant tous les autres usagers sur leur chemin » ont été repérés par les policiers de la BAC, rapporte la police. Après une course-poursuite, un jeune homme de 31 ans, qui circulait sur un buggy, a été rattrapé. Il a été placé en garde à vue et sera convoqué devant la justice en mai 2021.

Une opération à la Bottière et à Bellevue

D’après la police, la semaine dernière déjà, deux motos volées « grosses cylindrées » ont été saisies dans une cave d’un immeuble des Dervallières. La veille, un suspect de 16 ans déjà connu pour des faits de même nature a été interpellé après avoir été aperçu en train de faire des wheelings (lever sa roue avant) sur un scooter 50 cm3. Il devra s’expliquer devant le tribunal en septembre. Mercredi, enfin, une « vaste opération anti-rodéo » menée dans les quartiers Bottière et Bellevue avait conduit à l’arrestation de deux personnes, pour rodéo, refus d’obtempérer et recel de fausses plaques. Quatre scooters avaient été enlevés.

Lundi dernier, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a annoncé la préparation d’un « nouveau plan d’action » contre la pratique. Depuis la loi de 2018, dont les effets doivent être évalués, le rodéo urbain est un délit passible de deux ans de prison ferme et 30.000 euros d’amende.