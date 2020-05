Les trains pourront enfin être complets — ISA HARSIN/SIPA

Heureux comme les Français qui vont pouvoir partir en voyage. Le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué ce dimanche sur BFMTV que « 100 % de l’offre » de la SNCF serait commercialisée à partir de la « mi-juin ».

« Nous enlevons la restriction d’un siège sur deux » occupé, qui avait été imposée à la SNCF pour respecter les règles de distanciation, a précisé Jean-Baptiste Djebbari, en demandant à l’opérateur public de « maîtriser ses tarifs » pendant l’été. De quoi rendre les voyages à travers la France, très chaudement recommandé par le gouvernement, plus disponibles et plus accessibles.