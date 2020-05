Kylie Jenner, en mai 2019. — Charles Sykes/AP/SIPA

Notre sélection d’articles pour lesquels il n’y a pas besoin de masques ou de gel hydroalcoolique.

1 – La lettre émouvante d’un quadruple champion du monde

Après une photo sur Instagram pour faire son coming out et une interview dans Têtu, Guillaume Cizeron a écrit une lettre. Publié dans L’Equipe, ce texte du patineur quatre fois champion du monde de danse sur glace avec Gabriella Papadakis raconte notamment son enfance au cours de laquelle il était « terrifié à l’idée d’être né dans le mauvais corps ». A lire ici.

2 – Les fumeurs de joints verbalisés

L’amende pour usage illicite de stupéfiants existe déjà et est punie d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. Mais elle est peu appliquée. Ça, c’était avant car Rennes, Créteil et Reims vont expérimenter le dispositif d’amende forfaitaire. Les fumeurs de joints peuvent trembler.

3 – Ouh la menteuse

Le magazine Forbes (dans lequel encore une fois je ne suis pas) vient de retirer à Kylie Jenner son titre de milliardaire car elle aurait menti sur sa fortune. La benjamine des Kardashian se défend face à ces « déclarations inexactes ». On vous explique les bisbilles de cette histoire de gros sous.

Pour compléter ce tour de l’actualité sans virus, les Etats-Unis s’embrasent après la mort de George Floyd, tué par un policier lors d’une arrestation violente à Minneapolis. Et tout particulièrement Lousville, dans le Kentucky, où une autre bavure policière s’est produite en mars.

Et pour terminer en beauté, il y a aussi nos podcasts pour faire du bien à vos oreilles.