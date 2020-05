Avant le Minnesota, le Kentucky. Tandis que la ville de Minneapolis essuie des émeutes et des pillages quotidiens depuis la mort de George Floyd, le 26 mai, la colère des habitants de Lousville a redoublé.

Le 13 mars, une jeune afro-américaine a été tuée dans cette ville du Kentucky, à son domicile, par des policiers. Alors qu’elle et son petit ami étaient en train de dormir, les forces de l’ordre ont forcé leur porte. Après plusieurs échanges de tirs, Breonna Taylor, âgée de 26 ans, a été abattue par huit balles.

This violence and destruction is absolutely unacceptable. It besmirches any claim to honor Breonna Taylor’s memory. Just this morning, Breonna’s family called for peaceful and safe protest. 2/2