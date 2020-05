OMF Oh my fake : Ils pensent que le Covid-19 est une punition divine — 20 Minutes - OMF

Au moins l’explication est simple : pas de recherches scientifiques, pas d’études poussées, pas d’analyse de laboratoire. Le Covid-19 serait envoyé par Dieu pour punir les hommes (pécheurs, forcément pécheurs). Bon évidemment, la réalité est tout autre, vous vous en doutez. Mais il n’empêche : attribuer la venue d’une nouvelle maladie potentiellement mortelle et inquiétante à une volonté divine n’a rien de nouveau On peut même considérer que c’est un grand classique de l’histoire de l’humanité.

Tout ceci, Clémence nous l’explique dans le dernier numéro d’OMF Oh My Fake

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

En cette période, OMF se consacre tout particulièrement à l’épidémie de coronavirus et aux fake news qui circulent à ce sujet. Abonnez-vous, en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat, vous ne le regretterez pas. Go !