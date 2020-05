Edouard Philippe à Matignon le 28 mai 2020. — Thomas Padilla-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les restrictions sociales pesant sur les Français vont se relâcher en juin. Edouard Philippe a présenté jeudi la phase 2 de son plan de déconfinement. L’exécutif a ainsi notamment décidé d’assouplir largement les restrictions sur les déplacements. Surtout, les cafés, restaurants et parcs pourront rouvrir à partir de mardi. 20 Minutes revient pour vous sur les principales annonces du Premier ministre.

Plus qu’un auteur de nombreux sketchs, c’est aussi une figure de la gauche intellectuelle qui vient de disparaître. Guy Bedos est mort à 85 ans, a annoncé ce jeudi, sur Instagram, son fils Nicolas Bedos. Humoriste, acteur et réalisateur, il a eu une carrière prolifique au cinéma et au théâtre. Il nous quitte, quelques jours après le décès de l’un de ses grands amis Jean-Loup Dabadie, qui avait écrit pour lui.

Le président américain est furieux contre Twitter depuis le signalement de deux de ses messages estampillés « trompeurs ». Il a donc décidé d’agir pour couper les ailes au petit oiseau bleu. Mais pour que sa réaction ne soit pas vue comme une vindicte, il a décidé de prendre des mesures à l’encontre de l’ensemble des réseaux sociaux. Donald Trump a donc signé ce jeudi un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus. A quelques mois de la présidentielle, le locataire de la Maison-Blanche, très actif sur Twitter, fait donc en sorte de pouvoir continuer d’écrire ce qu’il lui chante.