La plage de la Grande Motte, le 21 mai 2020. — Alain ROBERT/SIPA

Une grosse envie de prendre l’air qui va enfin être (presque) satisfaite. Lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement ce jeudi, et alors que les derniers bilans face à l’ épidémie de coronavirus sont positifs, le Premier ministre a indiqué que de nombreux lieux ou activités allaient pouvoir rouvrir à partir de 2 juin. Parmi eux, ceux qui donnent sans doute le plus envie : les loisirs.

Premier soulagement, évidemment, les plages, même si des ouvertures étaient déjà effectives sur le territoire. Elles seront désormais ouvertes dans tous les départements à compter du 2 juin, sans que le premier ministre ait précisé si elles allaient toujours être soumises à des restrictions de temps de présence sur le sable. Les lacs et les plans d’eau vont eux aussi rouvrir. Et pour ceux qui voudront absolument aller piquer une tête rapidement sans aller en bord de mer, direction les piscines. Elles vont rouvrir le 2 juin en zone verte, et le 22 juin en zone orange.

Pour les campings et les parcs de loisirs, c’est oui

Bonne nouvelle, aussi, pour les amateurs de camping. Un secteur majeur, qui a représenté 129 millions de nuitées l’an dernier en France. On reprend le même calendrier : ouverture le 2 juin dans tous les départements, à l’exception de ceux situés en zone orange, qui ont rendez-vous le 22. Mi-mai, les 8.000 établissements de l’Hexagone avaient assuré avoir déjà mis en place un protocole sanitaire qui « assure la distanciation », selon leur fédération.

Et comme ça sent bon les vacances, les parcs de loisirs vont eux aussi pouvoir revivre. Avec des restrictions strictes : « une jauge maximale de 5.000 personnes » pour « les activités permettant la distanciation physique », a indiqué Edouard Philippe. Encore une fois, ceux situés dans les territoires en orange devront patienter trois semaines.

Cap sur les colos

Enfin, et c’est une bouffée d’air en vue pour les parents qui font la garderie depuis plus de deux mois : les colonies de vacances vont rouvrir leurs portes dans tous les départements à partir du 22 juin. « C’est une bonne nouvelle », a jugé Edouard Philippe à ce sujet, précisant que les enfants pourraient être inscrits en colonies de vacances ou en camp en plein air cet été. Des colos qui accueillent chaque année 850.000 enfants.

En revanche, pour l’heure, à cause des rassemblements toujours limités à 10 personnes, pas d’ouverture programmée pour les discothèques, les salles de jeux, ou encore les hippodromes.