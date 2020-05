Edouard Philippe lors de la présentation de la deuxième phase du déconfinement, jeudi 28 mai — Philippe LOPEZ / POOL / AFP

Les départements d’Ile-de-France, de Guyane et de Mayotte seront placés en catégorie « orange » à compter du 2 juin, et le déconfinement y sera « un peu plus prudent que dans le reste du territoire », a annoncé Edouard Philippe ce jeudi, lors d’une conférence de presse sur la deuxième étape du plan de déconfinement. Dans ces zones, le virus « circule un peu plus qu’ailleurs », a indiqué le Premier ministre.

Le chef de l’exécutif a précisé que, pour les seuls indicateurs sanitaires, tous les départements français étaient en vert à l’exception du Val-d’Oise et de Mayotte.

De manière générale, « les résultats sont bons sur le plan sanitaire » dans la lutte contre le coronavirus, a poursuivi Edouard Philippe, tout en prévenant contre le risque de la « désinvolture ». « Nous restons prudents et nous ne pouvons courir le risque de la désinvolture », a-t-il prévenu.