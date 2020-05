ACTU Parce qu’entre vous et nous, c’est du sérieux, voici notre sélection d’articles qui donnent à réfléchir

Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Retour en cours

Rouvrir les lycées pour un mois, quand le bac est en contrôle continu et l’oral de français annulé, était-ce bien nécessaire ? Oui, répondent le ministère et les profs. S’ils n’ont pas toujours été d’accord sur la méthode, tous s’accordent pour dire que les élèves doivent revenir en cours, pour rattraper les décrocheurs, préparer un éventuel oral de rattrapage du Bac et parce qu’au final « chaque semaine de cours gagnée compte ».

2. Petits groupes et gros câlins

Ils doivent se laver les mains en arrivant et manger le déjeuner préparé à la maison. Mais à part ça, rien n'a changé pour la dizaine d'enfants accueillis dans cette crèche de Lyon. Et ce n’est pas le masque porté en permanence par le personnel qui empêchera les câlins. « Les enfants s’adaptent à tout », confie la directrice.

3. Un scrutin pas timbré

Après s’être positionné résolument contre, Christophe Castaner a entrouvert la voie à un vote par correspondance pour le second tour des élections municipales. Mais selon Romain Rambaud, professeur de droit public à l’université de Grenoble, cela poserait plus de problèmes que de solutions et cela pourrait faire peser des suspicions de fraude sur le scrutin.

4. Des symptômes sans fin

Etre malade, guérir enfin, puis ressentir les symptômes à nouveau quelques semaines plus tard. Certains patients atteints par le Covid-19 décrivent une maladie sans fin ou se demandent s’ils n’auraient pas attrapé le virus une seconde fois. Pour le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches et médecin référent de crise Covid-19, il s’agirait plutôt d’un déréglement du système immunitaire. De quoi se rassurer, un peu.

5. Libertés chéries

Que reste-il de nos libertés à l’heure du coronavirus ? Peggy Avez, docteure et agrégée en philosophie, chercheuse, créatrice du site Simone et les philosophes, revient sur l’acceptation collective du confinement et le renoncement volontaire à nos libertés.

6. Pas de grandes grèves à l’horizon

La crise a accentué les inégalités au travail a fait naître de nombreuses revendications. Au point de faire exploser la colère sociale ? Non, estime le sociologue Baptiste Giraud, spécialiste du syndicalisme et des conflits sociaux. Car en plus de leur difficulté à mobiliser, les syndicats «vont être mis sous pression par la baisse de l’activité économique et exposés à un chantage à l’emploi ».

7. Signé, c’est presque gagné

Ils ont quitté leur petite fenêtre au bas de nos écrans pour une place de choix aux côtés d’Emmanuel Macron ou de Jérôme Salomon lors de ses points presse quotidiens. Les traducteurs en langue des signes sont devenus plus visibles que jamais depuis le début de la crise. Un début de reconnaissance pour les sourds et les malentendants, même si le chemin vers l’inclusion est encore long.

8. Le Covid-19, une punition divine ?

A moins de s’appeler Noé, on est mal. Parce que le coronavirus, c’est Dieu qui nous l’a envoyé pour nous punir. Alors priez. Ou regardez ce nouveau numéro d’Oh My Fake. Cette semaine, Clémence nous explique pourquoi attribuer une nouvelle maladie potentiellement mortelle à la volonté divine n’a rien de nouveau.

