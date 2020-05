Le gouvernement est-il prêt à conférer certains avantages pratiques aux utilisateurs de l’appli StopCovid, pour inciter le plus grand nombre à utiliser cet outil permettant d’être informé d’une éventuelle exposition à des personnes diagnostiquées positives au Covid-19 ?

Si les députés doivent se prononcer cet après-midi sur StopCovid avant son lancement prévu le 2 juin, de nombreux internautes dénoncent un « début de tentative de chantage à l’installation » de cette appli décriée pour son recours aux données personnelles des volontaires qui l’installeront sur leur smartphone.

Plusieurs posts Facebook ou tweets citent ainsi, en guise de preuve, une suggestion émise par le député LREM de La Sarthe, Damien Pichereau dans un courrier adressé au secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O : « Il semble judicieux de coupler l’utilisation de l’application StopCovid à une contrepartie, comme par exemple une légère baisse des restrictions en cette période de sortie du confinement (on peut notamment penser à une augmentation du périmètre de déplacement de 100 km à 150 km). »

« Cet allégement permettrait sans aucune doute d’inciter un plus grand nombre de nos concitoyens à télécharger l’application, renforçant ainsi notre capacité à retracer les chaînes de contamination », conclut le député à la fin de cette lettre datée du 18 mai mais partagée par l’élu sur son compte Twitter le 25 mai.

Or, si le courrier est authentique, il fait part d’une simple suggestion à Cédric O, en charge du déploiement de l’appli StopCovid, pour connaître son avis à ce sujet. Et ce dernier a depuis démenti toute mise en place de la moindre contrepartie dans l’appli.

FAKE OFF

Le secrétaire d’État chargé du numérique l’affirmait encore ce matin sur l’antenne d’Europe 1 : « C’est un principe de base : c’est le volontariat. Cela veut dire que non seulement c’est vous qui décidez si vous téléchargez [l’appli] mais nous nous sommes engagés à ce qu’il n’y ait aucune contrepartie. C’est-à-dire qu’on ne vous offre aucun avantage ou vous n’avez aucune interdiction qui est liée à l’utilisation de l’application. ». Son cabinet avait par ailleurs démenti à nos confrères de La Tribune toute mise en place d’une contrepartie dès le 25 mai : « Cédric O défend le volontariat, le libre arbitre. Cette proposition n’entre pas dans ce cadre et ne sera pas retenue ».

Le principe de #StopCovid, c'est le volontariat. Aucun avantage n'est lié à son installation, aucune contrainte non plus. Comme pour les gestes barrières et le respect du confinement, nous faisons confiance aux Français. pic.twitter.com/MfIyEQoILU