Dix enfants sont accueillis chaque jour depuis le 13 mai à la crèche Joliot Curie (Lyon 5e), contre 47 avant la pandémie de coronavirus. — Jérémy Laugier/20 Minutes

La ville de Lyon rouvre peu à peu ses crèches depuis le début du déconfinement, avec 330 places disponibles actuellement puis 590 à partir du 8 juin.

20 Minutes a pu passer deux heures mardi dans la crèche Joliot Curie (Lyon 5e) afin de constater les précautions prises par le personnel, équipé toute la journée d’un masque FFP2.

Si le port contraignant de ce masque et l’énorme quantité de ménage rendent la nouvelle vie des auxiliaires délicate, les enfants ne semblent en rien affectés.

Des photos d’identité de tout le personnel prises avec et sans masque. C’est l’une des jolies astuces qu’a choisie la crèche municipale Joliot Curie (Lyon 5e) pour dédramatiser sa réouverture depuis le 13 mai. Seulement une dizaine d’enfants de 0 à 3 ans peuvent y être accueillis actuellement, contre une cinquantaine avant la pandémie de coronavirus. Regroupés dans une seule section de l’établissement, et le plus souvent dans la cour extérieure, les bambins ont vite retrouvé leurs repères après deux mois de confinement.

Les visages de tout le personnel de la crèche sont exposés à l'entrée, avec et sans masque FFP2. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Les enfants s’adaptent à tout, confie Natacha Moulin, directrice de cette crèche lyonnaise qui pourra doubler son affluence à partir du 8 juin. Nous sommes habitués à ce que les angoisses viennent bien plus des parents. Beaucoup d’entre eux ont surtout eu peur qu’on mette leur enfant dans un carré. » Si les premières images de déconfinement dans des écoles ont en effet marqué les esprits, Lyon n’a pas du tout envisagé ce modèle pour les plus petits. « On a défendu le fait que la distanciation était impossible, indique Claire Topenot, directrice de l’enfance à la Ville de Lyon. Il faut vraiment ne jamais avoir vu comment le personnel travaille en crèche pour songer à ce dispositif. »

« Les parents étaient un peu frileux le premier jour »

Durant les temps de jeux, de lecture ou les repas, les contacts sont donc aussi fréquents qu’avant l’apparition du Covid-19, que ça soit entre les enfants ou entre petits et personnel de la crèche. « Les parents étaient un peu frileux le premier jour et ça les a d’ailleurs rassuré d’apprendre qu’on pourrait faire des câlins à leurs enfants comme avant », indique Marie-Anne Lahaye, éducatrice à Joliot Curie.

Natacha Moulin est formelle : « Notre travail n’est pas le même actuellement mais les habitudes des enfants ne sont en rien perturbées ». Hormis un lavage de main supplémentaire à leur arrivée dans la crèche et un repas de midi et un goûter préparés par leurs parents et non à la crèche, rien n’a vraiment changé.

Dès que la météo le permet, les dix enfants de la crèche Joliot Curie sont emmenés dans la cour extérieure de la crèche Joliot Curie. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Des maux de tête causés par le masque FFP2

Le terme « désinfecter » revient par contre dans la plupart des échanges entre les six permanentes de la crèche, qui cumulent jusqu’à 16h de ménage par jour depuis la reprise. Chaque barreau de lit, chaque pièce de puzzle est minutieusement nettoyé avec des lingettes, des caisses permettent de déterminer une rotation des jouets selon les jours de la semaine, et ceux-ci sont passés au lave-vaisselle juste après leur utilisation.

Les jouets sont rangés dans des caisses bien spécifiques afin qu'une rotation se mette en place toute la semaine. - Jérémy Laugier/20 Minutes

L’accueil habituel (de 7 à 19 heures) a été réduit de 8 à 18 heures, Claire Topenot étant consciente de la période « épuisante » pour le personnel des 30 crèches municipales actuellement ouvertes (48 à partir du 8 juin). Surtout avec comme principale contrainte l’imposant masque FFP2 à porter toute la journée. « On a très chaud là-dessous et ça nous donne très souvent mal à la tête en fin de journée. On a l’impression qu’on ne s’y habituera jamais vraiment », témoignent plusieurs auxiliaires de la crèche Joliot-Curie.

« Une distanciation serait violente à vivre pour les enfants »

Depuis le début de la pandémie, il n’y a eu que deux suspicions de coronavirus pour le personnel des crèches lyonnaises et les tests se sont révélés négatifs. « J’ai porté ce choix du masque FFP2 car je tiens à ce qu’on protège au mieux nos équipes. Certaines villes ont choisi les masques chirurgicaux ou même de se passer de masques car ils craignent de voir les enfants prendre peur. » Se retrouver face à ces masques couvrant une grande partie du visage ne semble pourtant pas troubler les enfants que nous avons rencontrés mardi.

« Une petite fille nous a fait rire en grondant son papa arrivé sans masque dans la crèche. Elle lui a dit qu’il pouvait attraper le virus », s’amuse Marie-Anne Lahaye. « Tant qu’ils sentent que les adultes ne doutent pas, ils sont à l’aise, peu importe si on porte un masque ou un déguisement d’abeille bizarre, s’amuse Natacha Moulin. Seule une distanciation imposée entre eux ou avec nous serait violente à vivre pour les enfants. Ils se grimpent tout le temps dessus, donc les familles qui veulent de la distanciation pour leurs enfants n’ont pas d’autre solution que de les garder chez elles. »

En permanence accompagnées du masque FFP2, les auxiliaires de la crèche Joliot Curie n'instaurent pas la moindre distanciation avec les enfants. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Les commissions ne peuvent pas encore garantir d’admission pour la rentrée

Seuls les parents dans l’impossibilité de télétravailler ont d’ailleurs pu jusque-là bénéficier des 330 places disponibles dans les crèches municipales. Des critères qui vont pouvoir s’assouplir dès le 8 juin, avec 260 places supplémentaires jusqu’à fin juillet. Une nouvelle étape avant de se projeter sur « une rentrée dite normale » fin août, avec 1.945 places dans les 50 établissements de la ville, et même 4.575 en ajoutant les structures associatives.

A partir de mi-juin, les commissions d’admission ne devraient toutefois délivrer aux parents que des places virtuelles, sous réserve d’une évolution favorable de la pandémie. En attendant, les dix enfants de la crèche Joliot Curie n’avaient comme unique préoccupation mardi leur histoire du jour d’avant sieste, La Chasse à l’ours. « La vie est belle, nous n’avons peur de rien », ont-ils pu scander avec les personnages.